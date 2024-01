Klare Wohlgemuth-Ansage zu VfB-Star Guirassy

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Serhou Guirassy wird wohl bis zum Sommer in Stuttgart bleiben

Der allergrößte Druck ist erst einmal vom Kessel, seit dem die Januar-Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro bei Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart vor einigen Tagen ausgelaufen ist. Doch noch kann sich der Fußball-Bundesligist nicht in Sicherheit wiegen, seinen Top-Stürmer auch wirklich bis mindestens zum Sommer 2024 halten zu können.

Klar ist, dass Guirassy bis zum 1. Februar noch immer wechseln könnte, sollte ein zahlungskräftiger Interessent im Ländle vorstellig werden. Die große Sicherheit für die Schwaben: Im laufenden Transferfenster bestimmt der VfB in den nächsten Wochen, wo die Reise hingehen würde.

Nach "Sky"-Informationen soll sich der Guineer ohnehin längst für einen Verbleib in Stuttgart bis zum Sommer entschieden haben.

Die "Bild" ruderte nun in einem jüngsten Bericht allerdings etwas zurück. Nach Angaben der Zeitung soll es noch keine feste Zusage von Guirassy in Richtung der Vereinsbosse gegeben haben. Ein Winter-Abgang des Top-Torjägers ist damit zumindest noch nicht definitiv ausgeschlossen.

Guirassy traf in 14 Spielen schon 17 Mal

Betont gelassen zeigte sich allerdings mittlerweile VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der gegenüber der "Bild" erklärte: "Vertragsinhalte kommentieren wir ohnehin nicht öffentlich. Es gibt weder sportlich noch wirtschaftlich oder vertraglich irgendeinen Anlass, dass wir uns aktuell mit einem vorzeitigen Wechsel von Serhou befassen müssten."

Dass es ab dem Sommer eine neue Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro für Guirassy gibt, wollte Wohlgemuth bis dato noch nicht öffentlich bestätigen. Von einem Verbleib in Stuttgart über den Sommer 2024 hinaus rechnen beim Dritten der Bundesliga aber ohnehin nur noch die kühnsten Optimisten, hat sich Guirassy mit seinen 17 Toren in 14 Saisonspielen doch in allen Top-Ligen Europas in die Notizbücher der Spitzenvereine gespielt.