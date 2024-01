Enthüllt! Datum für Kanes erstes Ablösespiel steht fest

IMAGO/RHR-FOTO

Harry Kane spielt seit dem Sommer 2023 für den FC Bayern

Mit einer Ablöse von insgesamt über 100 Millionen Euro ist Harry Kane seit dem letzten Sommer der teuerste Transfer in der Vereinsgeschichte des FC Bayern. Zu dem Mega-Deal mit Tottenham Hotspur gehörten allerdings auch zwei vereinbarte Ablösespiele, die weitere Millionen in die Kassen der Engländer spülen sollen. Hierzu wurden nun weitere Details enthüllt.

Wie die "Bild" vermeldete, soll zumindest das erste von zwei vertraglich festgelegten Ablösespielen für Harry Kane mittlerweile fixiert worden sein. Es soll demnach in der Sommer-Vorbereitung in diesem Jahr in London stattfinden und möglichst viele Zuschauer in das Tottenham Hotspur Stadium locken, welches über 60.000 Zuschauern Platz bietet.

Laut dem Medienbericht soll das erste von den zwei Ablösespielen im August stattfinden, und zwar direkt nach der Asien Summer Tour des FC Bayern. Diese führt die Münchner in der ersten August nach China und nach Südkorea.

Am zweiten August-Wochenende (10./11. August) soll dann das Gastspiel in London stattfinden. Die Spurs werden sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der heißen Vorbereitungsphase befinden.

Kane jagt den Lewandowski-Rekord in der Bundesliga

Kurioserweise könnte es das zweite Testspiel zwischen Tottenham und dem FC Bayern innerhalb weniger Tage geben; denn auch die Spurs befinden sich zuvor in Südkorea auch Promo- und Vorbereitungsreise. Auch dort ist nach aktuellem Stand wohl ein Testspiel gegen den deutschen Rekordmeister anberaumt.

Wann dann das zweite Ablösespiel für Harry Kane stattfinden soll, ist noch unbekannt.

Harry Kane ist beim FC Bayern von Beginn an eingeschlagen und befindet sich in der Bundesliga auf Rekordjagd. Der 30-Jährige hat nach 16 Bundesliga-Einsätzen bereits überragende 22 Treffer erzielt, könnte damit den Allzeit-Rekord von 41 Saisontoren von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/2021 knacken.