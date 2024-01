Holt Bayern noch einen englischen Nationalspieler?

IMAGO/Nigel Roddis

Kieran Trippier spielt seit 2022 in Newcastle

Der FC Bayern hat bei der Suche nach einem Rechtsverteidiger offenbar eine neue Option. Mehreren Berichten zufolge ist Kieran Trippier von Newcastle United im Visier des deutschen Meisters.

Holt der FC Bayern einen weiteren Engländer ins Team? Wie das englische Portal "The Chronicle" berichtet, soll der Rekordmeister an dem Defensivspieler Kieran Trippier von Newcastle United interessiert sein.

"The Chronicle" will wissen, dass die Bayern Trippier als mögliche Verstärkung fürs Team ausgemacht haben. Auch der deutsche TV-Sender "Sky" berichtet vom Bayern-Interesse, das in den vergangenen zwei Tage entstanden sei.

Was für einen möglichen Transfer spricht: Trippier kennt Stürmer Harry Kane und Bayerns Winter-Neuzugang Eric Dier aus der englischen Nationalmannschaft und der gemeinsamen Zeit bei Tottenham Hotspur. Mit Kane soll der 33-Jährige eng befreundet sein.

Trippier ist Vize-Kapitän in Newcastle

Der zweikampfstarke Trippier ist Stammspieler bei den Magpies, verbuchte in dieser Saison schon acht Assists. Ob Newcastle United, das vom saudi-arabischen Staatsfonds finanziert wird, seinen Vize-Kapitän im Winter gehen lässt? Unklar. Laut "Sky" sei eine Leihe möglich.

Fakt ist: Der FCB sucht händeringend nach einem Rechtsverteidiger. Auch die Spur zu Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain ist heiß. Der Franzose soll zuletzt laut "Bild" gleich drei Mal um seine Freigabe bei PSG gebeten haben. Der FCB ist weiter heiß auf den Defensivspieler.

Das Arbeitspapier von Trippier läuft bis 2025. Laut dem Bericht war Newcastle United zuletzt ohnehin mit den Bayern wegen eines möglichen Kimmich-Transfers in Kontakt, kassierte aber eine klare Absage.

Der deutsche Rekordmeister hat auf der rechten Abwehrseite definitiv Bedarf. Der FC Bayern hatte im vergangenen Sommer Benjamin Pavard (Inter Mailand) sowie Josip Stanisic (Leihe zu Bayer Leverkusen) abgegeben. Noussair Mazraoui (aktuell beim Afrika-Cup) und Konrad Laimer kamen im Verlauf der ersten Saisonhälfte zumeist als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Bouna Sarr laboriert an einer schweren Kreuzbandverletzung.