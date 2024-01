Geheime Tuchel-Gespräche mit Bayer Leverkusen aufgedeckt

IMAGO/Jerry Andre

Thomas Tuchel trainiert den FC Bayern

Thomas Tuchel steht seit vergangenem März beim FC Bayern an der Seitenlinie. Zuvor arbeitete der Trainer in der Fußball-Bundesliga ebenfalls für den BVB sowie 1. FSV Mainz 05. Einst führte der heute 50-Jährige offenbar auch Gespräche mit Bayer Leverkusen.

Der Reihe nach: Thomas Tuchel machte seine Anfänge als Bundesliga-Coach einst beim 1. FSV Mainz 05. Der Ex-Profi machte sich durch seine erfolgreiche Arbeit bei den Rheinländern schnell einen Namen.

Bayer Leverkusen soll sich daher mit Tuchel befasst haben. Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, habe sich Rudi Völler (damals Bayer-Sportdirektor) bei Christian Heidel (Mainzer Sportvorstand) lose erkundigt. Zudem soll es Gespräche zwischen Tuchel und den Leverkusenern gegeben haben.

Tuchel hatte das Traineramt bei den 05ern im Sommer 2014 aufgegeben. Im Anschluss ruhte der Vertrag. Neben dem FC Schalke 04 soll sich eben auch Bayer Leverkusen bei Tuchel gemeldet haben.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk berichtet sogar von einem geheimen Treffen am Frankfurter Flughafen zwischen Völler und dem Coach. Dieses soll dann durch Fans an die Mainzer Verantwortlichen herangetragen worden sein. Heidel habe anschließend zum Hörer gegriffen und Völler zur Rede gestellt, so der Journalist. Am Ende wurden sich der 1. FSV Mainz 05 und Bayer Leverkusen wohl nicht über eine Ablösesumme einig.

BVB statt Bayer Leverkusen

Tuchel zog stattdessen 2015 zu Borussia Dortmund weiter. Insgesamt betreute er den BVB zwei Saisons lang, gewann 2017 den DFB-Pokal. Über Paris Saint-Germain (Juli 2018 bis Dezember 2020) ging es für Tuchel zum FC Chelsea (Januar 2021 bis September 2022). Bei den Blues glückte ihm der ganz große Wurf: der Gewinn der Champions League 2021.

Im März 2023 folgte Tuchel beim FC Bayern dann auf Julian Nagelsmann, sein Vertrag an der Säbener Straße ist bis 2025 datiert.