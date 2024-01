Medien: PSG legt neue Mbappé-Deadline fest

IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Paris, Madrid oder doch Liverpool? Kylian Mbappé hat die Qual der Wahl

Wo Kylian Mbappé seine Karriere fortsetzt, darüber kann auch knapp sechs Monate vor seinem Vertragsende in Paris nur spekuliert werden. Bei PSG bekommen sie aber so langsam kalte Füße. Aus diesem Grund soll Klubchef Nasser Al-Khelaifi seinem Superstar nun eine Deadline für die Entscheidung gesetzt haben.

Gerüchte über eine Deadline für Kylian Mbappé gab es bereits Mitte Dezember. Damals wurde jedoch übereinstimmend berichtet, dass es Real Madrid war, das dem Superstar eine Frist für dessen Entscheidung auferlegte. Bis zum 15. Januar sollte er sich für oder gegen einen Wechsel zu den Königlichen entscheiden, hieß es.

Mittlerweile ist bekannt: Besagte Deadline gab es nicht. Aus dem Umfeld des spanischen Spitzenklubs wurde dies der Sportzeitung "L'Équipe" versichert. Nun kommen jedoch erneut Gerüchte über eine Mbappé-Deadline auf. Urheber soll diesmal Paris Saint-Germain sein.

Holt PSG Mbappé-Wunschtrainer Zidane?

Die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" behauptet, dass Klubchef Al-Khelaifi dem Stürmer bis zum 14. Februar Zeit gegeben hat, um seine Entscheidung zu fällen. PSG wolle so um jeden Preis verhindern, dass sich das Thema wie schon im Jahr 2022 bis weit in den Sommer zieht. Anders ausgedrückt: Die Pariser wollen Planungssicherheit, und zwar so früh wie möglich.

Einhergehend mit der Deadline soll der PSG-Boss Mbappé versichert haben, nicht nur die Mannschaft, sondern auch den Trainer-Stab seinen Wünschen entsprechend umzubauen. Im Fokus steht dabei Trainer Luis Enrique, dem ein angespanntes Verhältnis zum Superstar nachgesagt wird.

"El Nacional" schreibt, dass PSG bereit wäre, Enrique zu entlassen, wenn sich Mbappé dafür aussprechen würde. Gleichzeitig würde sich der Klub um eine Verpflichtung von Zinedine Zidane bemühen, mit dem Mbappé angeblich schon immer zusammenarbeiten will und der seit Langem auf Vereinssuche ist.