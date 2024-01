Transfer-Insider: Tuchel segnet Trippier-Deal ab

IMAGO/MI News

Kieran Trippier steht beim FC Bayern angeblich auf dem Zettel

Englischen Medienberichten zufolge zeigt der FC Bayern nun auch Interesse an Außenverteidiger Kieran Trippier von Newcastle United. Ein möglicher Transfer sei intern bereits diskutiert worden.

Bayern Münchens Cheftrainer Thomas Tuchel hat einem Winter-Wechsel von Kieran Trippier grünes Licht gegeben, berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano am Freitagnachmittag.

Allerdings: Abwehrspieler Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain sei weiterhin das favorisierte Transferziel, so Romano.

Erst kurz zuvor waren erste Spekulationen um einen möglichen Transfer von Trippier zum deutschen Rekordmeister aufgekommen. Das Portal "The Chronicle" meldete, dass die Münchner den Rechtsverteidiger als Verstärkung im Winter für die Abwehr ins Auge gefasst haben. Auch der deutsche TV-Sender "Sky" berichtete vom Interesse des Bundesliga-Serienmeisters, das erst in den vergangenen zwei Tagen entstanden sei.

Sollte der 33-Jährige in München tatsächlich aufschlagen, wäre er der bereits dritte Engländer, der binnen weniger Monate zum FC Bayern wechselt. Nach dem Rekordtransfer von Harry Kane im Sommer wurde in der Winterpause auch dessen Ex-Teamkollege Eric Dier von Tottenham Hotspur verpflichtet worden. Beide verstehen sich auch abseits des Platzes prächtig, auch Trippier pflege ein freundschaftliches Verhältnis zu Kane, heißt es.

Trippier überzeugt als Vorlagengeber in der Premier League

Weitere Details, etwa über die möglichen Ablöse- oder Vertragsmodalitäten, sind bislang nicht bekannt. Bei Newcastle United hat der Vizekapitän noch einen Vertrag bis Sommer 2025.

Der 1,73 Meter große Außenverteidiger entstammt der Nachwuchsabteilung von Manchester City. Seinen Durchbruch schaffte Trippier schließlich aber bei Premier-League-Konkurrent Tottenham, den er 2019 für 22 Millionen Euro Ablöse in Richtung Atlético Madrid verließ. Im Winter 2022 kehrte er zurück nach England, als Newcastle United immerhin 14 Millionen Euro in die Hand nahm.

In der laufenden Saison überzeugte Trippier nicht nur in defensiver Hinsicht. Sieben Vorlagen erzielte er in 19 Premier-League-Partien.