Trauermarsch für Hertha-Präsident

IMAGO/Revierfoto

Kay Bernstein wurde vom Ultra-Vorsänger zum Präsidenten von Hertha BSC

Die Ultras von Hertha BSC rufen am Sonntag zu einem Trauermarsch für den verstorbenen Präsidenten Kay Bernstein auf.

Die Trauer um den überraschend verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein hat Berlin weiter im Griff.

Die Ultragruppierung Harlekins Berlin hat für den Sonntag zur Teilnahme an einem Trauermarsch für Bernstein aufgerufen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Theodor-Heuss-Platz in Berlin-Westend.

"Hallo Herthaner, gemeinsam mit Freunden aus Nah und Fern möchten wir am kommenden Sonntag im stillen Gedenken und zu Ehren Kays einen Trauermarsch veranstalten. Dieser Tag wird für uns alle ein schwerer Weg und sich darauf entsprechend vorzubereiten ist nicht alltäglich. Wir weisen daraufhin, dass dies ein Trauer- und kein Fanmarsch ist und respektvoll und angemessen ablaufen soll. Verzichtet daher auf alkoholische Getränke und jegliche Form von Pyrotechnik", heißt es in der Mitteilung der Harlekins.

"Des Weiteren werden Gäste anderer Fanszenen an diesem Trauermarsch teilnehmen, auch dies gilt es zu respektieren. Lasst uns im Gedenken an Kay zum Olympiastadion ziehen und ihm unsere letzte Ehre erweisen. Im stillen Gedenken ein leises Ha Ho He!",

Bernstein war einer der Mitbegründer der Harlekins Berlin und lange Zeit Vorsänger der Ultras. Die Hertha empfängt am Sonntag um 13:30 Uhr Fortuna Düsseldorf zum Heimspiel.

Dardai: "Es hat uns alle schwer getroffen"

Angesichts der traurigen Nachricht, die den Klub ereilt hat, war Trainer Pal Dardai vor dem Spiel vor allem als Psychologe gefragt. "Natürlich hat diese Nachricht uns alle schwer getroffen – auch die Spieler. Aber die Mannschaft hat in den letzten Tagen einen guten Eindruck gemacht. Wir sind offen mit dieser Situation umgegangen. Es wurde viel miteinander geredet. Auch ich habe mehr geredet als sonst", sagte der Ungar vor dem Rückrundenauftakt.

Am Dienstag hatte Hertha mitgeteilt, dass Bernstein unerwartet im Alter von 43 Jahren verstorben sei. Nur fünf Tage später steht am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf der Start in die zweite Saisonhälfte an.

"Wir haben jedem psychologische Unterstützung angeboten. Alle waren fokussiert in dieser Woche. Wir haben ein professionelles Umfeld, das uns erlaubt, uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren. Aber was am Spieltag passiert, kann ich natürlich noch nicht vorhersagen", so Dardai.