Augsburg schnappt sich Frankfurts Jakic

AFP/SID/DANIEL ROLAND

Verlässt die Eintracht: Kristijan Jakic

Mittelfeldspieler Kristijan Jakic verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und wird bis Saisonende auf Leihbasis für den FC Augsburg auflaufen.

Dies teilten die Frankfurter am Freitag mit, der Deal beinhaltet eine Kaufoption im Sommer. Der Kroate Jakic (26), 2022 Europa-League-Sieger mit der Eintracht, kommt in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungen nur selten zum Einsatz.

Dies habe dazu geführt, "dass wir seinem Wunsch zu einer Leihe entsprochen haben", sagte Sportvorstand Markus Krösche: "Kristijan Jakic war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Mentalitätsspieler in unserer Mannschaft. Er hat einen großen Anteil an unseren Erfolgen, insbesondere dem Gewinn der Europa League 2022."

Jakic ist überzeugt, dass er mit seiner "konsequenten Spielweise sehr gut zur Augsburger Spielidee" passe. Der WM-Teilnehmer von 2022 betonte: "Nach einer schönen und erfolgreichen Zeit in Frankfurt, in der ich vor allem in den ersten beiden Saisons viele Spiele absolvieren durfte, ist es für mich nun an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen."