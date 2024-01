Enthüllt: Transfer-Flirt des FC Bayern wird heißer

IMAGO/John Patrick Fletcher

Der FC Bayern beschäftigt sich mit Kieran Trippier

Die Rechtsverteidiger-Suche beim FC Bayern nimmt immer mehr an Fahrt auf. Neben Nordi Mukiele gilt jetzt auch Kieran Trippier als heißer Kandidat an der Säbener Straße. Der deutsche Rekordmeister prüft offenbar seine Möglichkeiten auf einen Deal.

Wie "Bild" berichtet, sollen am Samstag die Gespräche zwischen dem FC Bayern und Newcastle United bezüglich Trippier beginnen. Im Raum steht demnach zunächst einmal ein mögliches Leihgeschäft.

Das englische Portal "The Chronicle" hatte das Münchner Interesse am 33-Jährigen am Freitag enthüllt.

Trippier ist wohl eine ernsthafte Alternative zu Nordi Mukiele. Letztgenannter gilt seit Tagen als heißer Flirt des FC Bayern. Die Verhandlungen mit Paris Saint-Germain gestalten sich allerdings schwierig, da PSG Medienberichten zufolge am liebsten eine Kaufverpflichtung im Deal festhalten will.

Kieran Trippier schon länger Thema beim FC Bayern?

Bei Trippier wäre laut "Sky" hingegen ein Leihgeschäft ohne Kaufpflicht möglich - ein bevorzugtes Szenario der Kaderplaner des Bundesligisten. Der 46-fache Nationalspieler Englands befindet sich angeblich schon länger auf dem Münchner Radar. Nach "Bild"-Informationen war Trippier "immer mal wieder Thema" bei den Bayern.

Der Boulevardzeitung zufolge soll der Routinier mit Harry Kane und Eric Dier befreundet sein. Das Trio kennt sich aus gemeinsamen Zeiten bei Tottenham Hotspur.

Der FC Bayern will sich noch im Januar auf der rechten Abwehrseite verstärken. Bedarf besteht allemal. Der Fußball-Bundesligist hatte im vergangenen Sommer Benjamin Pavard (Inter Mailand) sowie Josip Stanisic (Leihe zu Bayer Leverkusen) abgegeben.

Noussair Mazraoui (aktuell beim Afrika-Cup) und Konrad Laimer kamen im Verlauf der ersten Saisonhälfte in der Regel als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Bouna Sarr laboriert an einer schweren Kreuzbandverletzung.