Insider: "Alonso hat Bayer das Bayern-Gen eingeimpft"

IMAGO/Ulrich Wagner

Leverkusen-Coach Xabi Alonso (re.) kennt den FC Bayern bestens

Wenn die Fußball-Bundesliga am Samstag in die Rückrunde startet, dann mit Bayer Leverkusen als Tabellenführer. Das kommt nicht von ungefähr. Die Werkself präsentierte sich in der Hinrunde spielerisch überzeugend, verlor zudem kein einziges Spiel. Großen Anteil daran hat Trainer Xabi Alonso, der laut einem Insider das Sieger-Gen des FC Bayern in Leverkusen implementiert hat.

Geht es nach dem früheren Stürmer Ulf Kirsten, dann spielt Bayer Leverkusen derzeit "den besten Fußball der Liga". Das betonte der 58-Jährige nun in einem Interview mit "Sport1".

Die Werkself stehe "nicht umsonst da oben. Vor der Saison hat man sehr gut eingekauft und diese Spieler perfekt in den aktuellen Kader integriert. Und man sieht, was auch so ein junger Trainer wie Xabi Alonso mit so einer Mannschaft leisten kann. Es ist einfach fantastisch", schwärmte der ehemalige deutsche Nationalspieler, der zwischen 1990 und 2003 für Bayer spielte.

Sein Ex-Klub sei in den letzten Jahrzehnten immer einer der Top-Klubs gewesen. "Was jedoch gerade auf dem Platz passiert, ist nochmal eine Stufe höher", sagte er, und hob erneut Alonso heraus: Er "hat bei den besten Vereinen der Welt gespielt, setzt auf seine Erfahrung und vermittelt den Spielern, erfolgreich Fußball zu spielen."

Der Spanier, der in der Bundesliga zu aktiven Zeiten für den FC Bayern kickte, habe etwas mit der Mannschaft gemacht, "so dass sogar andere Vereine darüber nachdenken oder Angst vor uns haben könnten und sagen: 'Jetzt kommt wieder Leverkusen, die schießen momentan alles weg.'"

Eine Art Ehrfurcht, die man laut Kirsten sonst nur kenne, wenn es um den deutschen Rekordmeister aus München geht. Die Gegner hätten mittlerweile "eine Anerkennung und Angst", wenn es gegen Leverkusen geht. Kirstens Fazit: "Alonso hat Bayer das Bayern-Gen eingeimpft."

Der Tabellenführer trete mit einer Mentalität auf, "die den Eindruck erweckt, die Mannschaft sei unbesiegbar."

Kirsten: Hoffe, Boniface wird mal ein zweiter Kane

Neben Alonso sprach Kirsten, der in seiner Laufbahn 240 Tore in 448 Spielen erzielte, auch über Angreifer Victor Boniface.

Auf die Frage, ob der 23-jährige Nigerianer mit Harry Kane vom FC Bayern vergleichbar sei, sagte der 58-Jährige: "Nein, da fehlt Boniface noch einiges. Kane ist überragend. Er holt sich oft auch hinten die Bälle und bereitet viele Tore vor. Er setzt seine Mitspieler perfekt ein, bei ihm sind acht von zehn Chancen drin. Wie Boniface ist er eine Kante und hat eine beeindruckende Quote."

Kane sei noch besser als der frühere Bayern-Stürmer Robert Lewandowski. Boniface, der mit zehn Toren zu Bayers Höhenflug beitrug, aktuell aber verletzt ist, sei aber noch jung, betonte Kirsten.

"Boniface ist ein echter Tank, technisch stark und schnell. Im Vergleich zu Kane benötigt er jedoch noch die eine oder andere Chance zu viel. Daher sehe ich Kane klar vorne. Ich hoffe, Boniface wird einmal ein zweiter Kane."