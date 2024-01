Weiteres Anzeichen für Mukiele-Transfer zum FC Bayern

IMAGO/Mickael Chavet

Nordi Mukiele könnte zeitnah zum FC Bayern wechseln

Nordi Mukiele will zum FC Bayern, und der FC Bayern will Nordi Mukiele, das wurde zuletzt aus verschiedenen Medienberichten deutlich. Täglich ist mittlerweile ein Update zum Poker der Münchner um den Defensivmann von Paris Saint-Germain zu lesen. Nun gibt es ein weiteres Anzeichen dafür, dass Mukiele tatsächlich zeitnah beim deutschen Fußball-Rekordmeister anheuern könnte.

In der Abwehr war es beim FC Bayern in der Hinrunde personell das ein oder andere Mal extrem eng. Nachdem die Münchner in der Innenverteidigung mit dem Transfer von Eric Dier zuletzt nachrüsteten, soll auch auf der Rechtsverteidigerposition noch etwas passieren. Zwei Kandidaten werden derzeit heiß gehandelt.

Neben Kieran Trippier von Newcastle United ist das vor allem der frühere Bundesliga-Star Nordi Mukiele, der seit Sommer 2022 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag steht. Der Ex-Leipziger Mukiele soll laut verschiedenen Medienberichten vom Interesse des FC Bayern angetan sein und schon mehrfach um die Freigabe gebeten haben. Derzeit steht vor allem eine Leihe im Raum. Spekulationen gibt es um eine mögliche Kaufpflicht.

So oder so: Laut jüngsten "Bild"-Informationen ist die Verhandlungstür zuletzt noch ein wenig mehr aufgegangen. Auch Transfer-Experte Fabrizio Romano postetet am Samstag bei X (ehemals Twitter), dass der FCB am Deal arbeite. Kommt es nun zeitnah zum Wechsel? Gut möglich.

Denn anders als in den letzten Partien fehlt Mukiele im Kader für das Spiel der Pariser am Sonntag gegen Stade Brest. Sein Name taucht unter den 21 Spielern, die nominiert wurden, nicht auf.

Kommt Mukiele? FC Bayern hat Bedarf auf der Rechtsverteidigerposition

Ein mögliches Anzeichen, dass die PSG-Bosse vor dem sich anbahnenden Deal keine Verletzung mehr riskieren möchten? Denkbar. Allerdings hat Mukiele unter der Woche auch einen Ball im Training ins Gesicht bekommen und wurde daraufhin untersucht. Dass er deshalb aber am Sonntag nicht beim Heimspiel auf der Bank sitzen könnte, ist eher unwahrscheinlich.

Der FC Bayern hatte zuletzt in Person von Sportchef Christoph Freund das Interesse an Mukiele zugegeben. "Grundsätzlich gehe ich nicht auf Namen ein, aber grundsätzlich ist Nordi ein Spielertyp, der natürlich hinten rechts spielen kann. Vom Spielertyp ist er sicher nicht uninteressant", sagte er gegenüber "Bild".

Der deutsche Rekordmeister hat auf der rechten Abwehrseite definitiv Bedarf. Der FC Bayern hatte im vergangenen Sommer Benjamin Pavard (Inter Mailand) sowie Josip Stanisic (Leihe zu Bayer Leverkusen) abgegeben. Noussair Mazraoui (aktuell beim Afrika-Cup) und Konrad Laimer kamen im Verlauf der ersten Saisonhälfte zumeist als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Bouna Sarr laboriert an einer schweren Kreuzbandverletzung.