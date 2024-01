Tuchel: So muss Bayerns Transfer-Paket aussehen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Thomas Tuchel hofft noch auf Verstärkungen für den FC Bayern

Legt der FC Bayern nach der Verpflichtung von Eric Dier auf dem Wintertransfermarkt nach? Trainer Thomas Tuchel hat Hoffnungen, dass noch ein Spieler nach München kommt und nun - angereichert mit einer Portion Humor - skizziert, was das nächste Transfer-Paket bieten muss.

Der in der Hinrunde personell einige Male arg geplagte FC Bayern will das aktuelle Transferfenster nutzen, um den Kader in der Breite und der Tiefe nachzurüsten. In Person von Innenverteidiger Eric Dier kam bereits die erste Verstärkung von Tottenham Hotspur. Weitere könnten folgen.

Gehandelt werden derzeit vor allem Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain und Kieran Trippier von Newcastle United, jeweils für die Rechtsverteidiger-Position.

Auf das Duo angesprochen, sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel am Samstagvormittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Werder Bremen (Sonntag, 15:30 Uhr): "Namen werde ich nicht kommentieren, weil es sich nicht gehört und wir auch nicht wollen, dass andere Vereine öffentlich über unsere Spieler sprechen."

Tuchel weiter: "Die Positionen, auf denen wir eventuell nachlegen wollen, wenn es die Möglichkeit gibt, sind klar definiert." Doch was müsste ein Neuzugang eigentlich mitbringen, damit die Münchner zuschnappen?

Wintertransfers "komplizierter" für den FC Bayern

Dieser müsste, "nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich überzeugen und der Gruppe weiterhelfen", betonte Tuchel, dann sei der Rekordmeister "offen" für einen Transfer. "Das Paket muss ein großes sein, weil wir uns auf einem hohen Niveau befinden", fügte er an.

Auf die Frage, ob man einen Topspieler oder einen Backup suche, lächelte Tuchel. "Wir suchen immer das ganze Paket: Jung, gut aussehend und erfolgreich", sagte er mit einem Schmunzeln.

"Die Situation ist knifflig, die Ausgangslage ist knifflig. Andere Vereine haben die gleichen Ziele wie wir. Das Wintertransferfenster ist ein bisschen komplizierter als das Sommertransferfenster."