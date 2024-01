Enthüllt: Bosse verwundert über Umgang mit Bayern-Star

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Muss Thomas Tuchel beim FC Bayern mehr auf Mathys Tel (re.) setzen?

Mathys Tel ist einer der effizientesten Stürmern Europas, doch genau das wird dem Angreifer des FC Bayern derzeit zum Verhängnis. Denn Münchens Trainer Thomas Tuchel lässt das 18-jährige Offensivtalent bislang nicht von Beginn an ran. Ein Umstand, der offenbar auch die Führungsetage des deutschen Fußball-Rekordmeisters beschäftigt.

Sage und schreibe sechs Tore und drei Vorlagen hat Mathys Tel in dieser Saison bereits gesammelt und das in weniger als insgesamt 600 Spielminuten. Von Beginn an durfte der hochtalentierte Franzose unter Thomas Tuchel in der Bundesliga noch nicht ran. Lediglich im DFB-Pokal gab der Trainer dem 18-Jährigen gleich zweimal einen Platz in der Startelf.

Noch zum Saisonauftakt galt Tel als einer der Gewinner bei den Münchnern, in den letzten sieben Bundesligaspielen stand er allerdings insgesamt nur 53 Minuten auf dem Platz, musste vier Partien sogar über die volle Spielzeit von der Bank beobachten. Orientiert sich der junge Franzose, dessen Vertrag noch bis 2027 datiert ist, zeitnah um?

Nach Informationen der für gewöhnlich gut informierten Münchner "tz" ist ein Abschied derzeit kein Thema - schon gar nicht dauerhaft, aber auch nicht als Leihe. Das soll Tel selbst so entschieden haben.

Und auch die Bayern-Verantwortlichen um Sportdirektor Christoph Freund planen laut der Zeitung weiter mit dem Angreifer und sind überzeugt, dass er sich beim Rekordmeister durchsetzt.

Tuchel: Tel hat spezielle Rolle beim FC Bayern

Allerdings hat der Umgang Tuchels mit Tel durchaus für Verwunderung in der Chef-Etage gesorgt, wie es weiter heißt. Es stellte sich die Frage, warum der Trainer Tel zuletzt so wenig einsetzte.

Tuchel selbst erklärte zuletzt bei "ESPN", dass er verstehen könne, dass sich die aktuelle Situation für Tel "manchmal sehr unfair anfühlte", schob jedoch erklärend nach: "Wir haben ihn auf der Bank gelassen, weil er von dort aus einen großen Einfluss hatte und viele Spiele für uns entschieden hat."

Vor Kurzem hatte der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann seinen Ex-Klub in der Causa Tel gewarnt. "Im Sommer wird man eine Lösung finden müssen, denn der Junge muss zum Spielen kommen", sagte Hamann gegenüber "ran.de".