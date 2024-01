Elfer-Zoff mit Sancho? Das sagt Füllkrug

IMAGO/Noah Wedel

Rückkehrer Jadon Sancho hätte den BVB-Elfer gerne geschossen

Borussia Dortmund setzte sich am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga souverän mit 4:0 gegen den 1. FC Köln durch. Während des Spiels kam es nach einem Elfer-Pfiff zu einer Diskussion zwischen den beiden BVB-Profis Jadon Sancho und Niclas Füllkrug.

In der 58. Minute war es Sancho, der einen Elfmeter für Borussia Dortmund herausholte. Der Neuzugang wollte diesen auch unbedingt selbst verwandeln. "Give me the Ball! Give me the Ball!", hatte der Engländer Füllkrug angefleht.

Doch bei seinem Teamkollegen blitze er ab. Füllkrug verwandelte sicher zum zwischenzeitlichen 3:0.

"Eigentlich gibt es ein kleines Ranking auch bei uns. Normalerweise stehe ich da mit Marco (Reus) und Emre (Can) ganz oben. Jadon hätte den mit Sicherheit auch verwandelt", sagte Füllkrug nach dem Spiel bei "Sky" und ergänzte: "Er wollte unbedingt sein erstes Tor für den BVB wieder machen. Das kommt nächste Woche."

Szene spiegelt BVB-Teamgeist wieder

Der Nationalstürmer führte weiter aus: "Er hat mich gefragt, ob es ok ist, wenn er schießt. Ich habe dann gesagt: 'Nein, heute mache ich das.' Dann hat er sich auch gleich darauf eingelassen und gesagt: 'Alles klar, hau ihn rein Fülle. Danke, dass du mir danach noch den Assist schenkst'."

Beleidigt oder enttäuscht war Sancho offenbar nicht. Nach dem Treffer jubelte er mit dem Team in der Gästekurve. "Für mich war das eine wunderschöne Szene, die auch den Teamgeist widerspiegelt. Das gibt mir wirklich Hoffnung für die Rückrunde der Dortmunder", sagte "Sky"-Experte Dietmar Hamann.

Wie schon bei Darmstadt 98 (3:0) in der Vorwoche spielte der BVB auch beim nächsten Abstiegskandidaten nicht schön, aber erfolgreich. Er beschränkte sich lange Zeit aufs Verteidigen einer frühen Führung. Malen (12.) hatte diese erzielt, Füllkrug mit besagtem Elfmeter, erneut Malen (61.) und Youssoufa Moukoko (90.+2) legten nach.