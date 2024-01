Freund bestätigt Transferbemühungen des FC Bayern

IMAGO/Ulrich Wagner

Christoph Freund ist Sportdirektor des FC Bayern

Mit Eric Dier von Tottenham Hotspur hat der FC Bayern im Winter bereits einen Neuzugang unter Vertrag genommen. Dass die Münchner dennoch gerne weiter nachbessern würden, ist allerdings kein Geheimnis. Nun hat sich Sportdirektor Christoph Freund zum Stand der Dinge geäußert.

"Dass wir noch in Gesprächen sind mit verschiedenen Spielern, ist Fakt", erklärte Christoph Freund am Sonntag am Rande des Bundesligaspiels zwischen dem FC Bayern und dem SV Werder Bremen bei "DAZN". "Im Winter muss es auch für alle Seiten passen – das kann noch passieren."

Worte, die durchaus zum vermeintlichen Poker des deutschen Rekordmeisters um Kieran Trippier von Newcastle United passen könnten. Ein Interesse der Bayern am Engländer, der aktuell für Newcastle United kickt, befeuerten die Medien in den vergangenen Stunden, zuletzt widersprachen sich die Berichte allerdings grundlegend.

Während "Sky UK" von einem Korb für die Münchner berichtete, streute der "Guardian", dass Trippier selbst seinen Wechsel forciere, ein Deal immer näher rücke.

FC Bayern will gerne nachlegen

Dass sich der Weg zu einem erfolgreichen Transfer steinig gestaltet, ist allerdings keine Überraschung. Rechtsverteidiger Trippier ist in Newcastle gesetzt und führt die Magpies regelmäßig als Kapitän aufs Feld. Allerdings endet sein Vertrag auch schon im Sommer 2025, mit 33 Jahren dürfte es zudem die letzte Chance für den englischen Nationalspieler sein, sich noch einmal einem Klub aus dem allerobersten europäischen Regal anzuschließen.

Selbst wenn Trippier nicht an die Säbener Straße wechseln sollte, dürfte Bayern sein Glück jedoch weiter versuchen.

"Namen werde ich nicht kommentieren, das gehört sich nicht. Die Position, wo wir nachlegen wollen, ist klar definiert. Aber selbst wenn gar nichts mehr passiert, werden wir keinen Millimeter von unseren Zielen abrücken", erklärte in diesem Zusammenhang auch Trainer Thomas Tuchel am Samstag.