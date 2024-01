Transfercoup von Eintracht Frankfurt rückt näher

IMAGO/Naoki Nishimura

Eintracht ist angeblich an Hugo Ekitiké von Paris Saint-Germain interessiert

Der Poker von Eintracht Frankfurt um Sturmtalent Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain wird immer heißer. Einem Medienbericht zufolge sollen die Hessen inzwischen sogar eine mündliche Einigung mit dem 21-Jährigen erzielt haben.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt arbeitet daran, sich im Angriff noch einmal zu verstärken. Diesen ohnehin bekannten Umstand, nährt nun ein Bericht des TV-Senders "Sky". Demnach hat die SGE "eine grundsätzliche mündliche Einigung" mit Hugo Ekitike von Paris Saint-Germain erzielt.

Der Offensivspieler, der seit dem Sommer 2022 an der Seine spielt, bislang aber nicht den erhofften Durchbruch schaffte, soll sogar bereit sein, auf rund vier Millionen Euro jährlich verzichten, um einen Wechsel nach Frankfurt zu ermöglichen. Mit dann noch drei Millionen Euro jährlich würde Ekitike allerdings dennoch zu den Topverdienern der Hessen gehören.

Von einer baldigen Vermeldung ist aber wohl noch nicht auszugehen. "Sky" zufolge sollen die Verhandlungen mit PSG erst noch aufgenommen werden - einfach dürften sich diese nicht gestalten.

Auch ein Youngster bei Eintracht Frankfurt im Gespräch

Ekitikes Vertrag in Paris endet erst 2027, die Mannen aus der Stadt der Liebe zahlten ihrerseits zudem satte 28,5 Millionen Euro für die Dienste des Talents an Stade Reims. Außerdem sollen zahlreiche weitere Klubs den ehemaligen französischen U21-Nationalspieler auf dem Zettel haben. Unter anderem wurde dem VfL Wolfsburg, Newcastle United und Olympique Lyon Interesse nachgesagt.

Frankfurt ist seit dem Last-Minute-Wechsel von Randal Kolo-Muani, der sich seinerseits im Sommer 2023 für rund 95 Millionen Euro in Richtung PSG verabschiedete, auf der Suche nach einem hochkarätigen Ersatz. Ekitike könnte die Lücke nun füllen.

Zudem bringt "B.T." aus Dänemark mit Conrad Harder einen gerade mal 18-Jährigen mit einem Engagement am Main in Verbindung. Harder wäre allerdings wohl er eine Wette auf die Zukunft. In 20 Profispielen für den FC Nordsjaelland erzielte der Youngster bislang drei Tore.