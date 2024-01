Bericht: BVB jagt Arsenal-Youngster

IMAGO/Propaganda Photo Agency

Chido Obi soll das Interesse des BVB geweckt haben

Wildert Borussia Dortmund einmal mehr auf der Insel? Auf der Suche nach neuen Talenten soll der BVB sein Augenmerk nach England gerichtet haben. Angeblich hat es der 16-jährige Däne Chidozie Obi-Martin ins Visier des Fußball-Bundesligisten geschafft.

Der FC Arsenal fürchtet Youngster Chidozie Obi-Martin an die Konkurrenz zu verlieren. Das will "bold.dk" aus Dänemark erfahren haben. Demnach haben es vor allem der BVB und der niederländische Top-Klub Ajax Amsterdam auf den Stürmer abgesehen.

Problem für die Gunners: In England können Spieler erst ab dem 17. Geburtstag einen Vertrag ohne Gehaltsobergrenze erhalten, in Deutschland und anderen Ländern ist dies allerdings schon ab dem 16. oder sogar dem 15. Geburtstag möglich, so "bold.dk". Ebenfalls bitter: Als Ablöse würde lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig werden.

Der FC Arsenal soll daher berechtigte "Angst" haben, dass ein Konkurrent aus dem Ausland dem Talent mit einem gutdotierten Angebot den Kopf verdreht, heißt es.

BVB soll "lukratives Angebot" planen

Ein solches "lukratives Paket" soll auch Borussia Dortmund im Werben um den dänischen U17-Nationalspieler in petto haben.

Chancenlos soll sich der FC Arsenal im Kampf um Obi-Martin allerdings nicht sehen. Statt mit der sofortigen großen Kohle lockt man den Hoffnungsträger in London damit, ihm eine gute Perspektive zu offerieren.

Der Däne trainiert immer häufiger mit den Profis, selbst ein Debüt in der Premier League soll im Saisonverlauf im Bereich des Möglichen liegen, so der Bericht. Zudem soll der Torjäger künftig vermehrt für die U21 des Klubs auflaufen.

In der Spielzeit 2023/24 kam "Chido" bislang sechsmal für die U18 des Klubs (3 Tore/2 Vorlagen) sowie dreimal in der Youth League und zweimal für die U21 zum Einsatz.

Für die dänische U17-Auswahl stehen zudem sieben Treffer in neun Partien zu Buche.