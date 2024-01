Winter-Abgang von BVB-Verteidiger droht zu platzen

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Antonios Papadopoulos (l.) will den BVB im Winter verlassen

Innenverteidiger Antonios Papadopoulos blieb der Durchbruch in der Profimannschaft des BVB verwehrt. Bereits Anfang des Monats sickerte daher bereits durch, dass der 24-Jährige die Westfalen daher möglichst noch im Januar verlassen will. Doch offenbar ist das Interesse an dem Abwehrspieler bislang äußerst gering.

Anfang Januar berichtete der "kicker", dass Antonios Papadopoulos Borussia Dortmund "lieber heute als morgen" verlassen möchte. Demnach glaubt der 24-Jährige nicht mehr daran, dass er sich nachhaltig bei den Profis des BVB durchsetzen kann.

Durch die guten Leistungen von Hendry Blank in der Vorbereitung sowie bei dessen Bundesliga-Debüt beim 1. FC Köln ist Papadopoulos inzwischen sogar auf Platz fünf im Innenverteidiger-Ranking des BVB zurückgefallen. Der gebürtige Stuttgarter wird daher wohl auch weiterhin vorrangig in der 3. Liga auflaufen.

BVB: Keine Angebote für Antonios Papadopoulos

Daher sondiert er Berichten zufolge längst den Markt für einen Neuanfang in der zweiten Saisonhälfte. Das Problem: Laut "Ruhr Nachrichten" sind bislang keine interessierten Vereine an den BVB herangetreten, um über eine Ablöse für Papadopoulos zu verhandeln. Sollte sich dies in den kommende Tagen nicht ändern, wird der Deutsch-Grieche wohl auch in der Rückrunde für die Zweitvertretung auflaufen.

Zuletzt war über einen Wechsel des ehemaligen Aaleners zu Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus spekuliert worden. Lockrufe aus den Niederlanden, aus Deutschland und der zweiten englischen Liga soll es ebenfalls gegeben haben. Konkretisiert hat sich das Interesse der Klubs aber offenbar nicht.

Papadopoulos war 2021 vom Halleschen FC in den Ruhrpott gewechselt. Seitdem kam der Verteidiger siebenmal für die Profis zum Einsatz. Hinzu kommen 62 Einsätze für die Zweitvertretung in der 3. Liga. In dieser Saison stand Papadopoulos dreimal im Spieltagskader von Edin Terzic. Nur beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen wurde er eingewechselt.

Spätestens im Sommer dürften sich die Wege wohl trennen. Dann läuft der Vertrag des Verteidigers beim BVB aus.