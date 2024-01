Verwirrung um Zukunft von Xavi Simons

IMAGO/Roger Petzsche

Xavi Simons von RB Leipzig wird vom FC Bayern beobachtet

Der von Paris Saint-Germain ausgeliehene Xavi Simons macht derzeit bei RB Leipzig Furore - so sehr, dass sich auch der FC Bayern mit ihm beschäftigen soll. Nachdem es zuletzt hieß, Simons stehe bei PSG im Sommer nicht zum Verkauf, sickern nun anderslautende Informationen durch.

Wie der renommierte Transfer-Experte Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing" schreibt, ist Simons' Zukunft derzeit noch komplett offen. Auch ein Verkauf ist demnach also nicht vom Tisch. PSG sei glücklich mit der Leihe des 20 Jahre alten Niederländers an Leipzig, so Romano.

"Nichts Neues" ist dem italienischen Reporter zufolge das Interesse des FC Arsenal an Simons. Die Gunners sollen den Youngster bereits seit dem vergangenen Sommer beobachten.

Was sie sehen, dürfte sie durchaus beeindrucken: 27 Pflichtspiele absolvierte Simons bisher für RB Leipzig. Sieben Treffer und neun Vorlagen gelangen ihm dabei. Das Fachmagazin "kicker" sortierte den Shooting-Star in seiner traditionsreichen "Rangliste des deutschen Fußballs" im offensiven Mittelfeld hinter Bayer Leverkusens Super-Talent Florian Wirtz ("Weltklasse") auf Rang zwei ("internationale Klasse") ein.

RB Leipzig: Xavi Simons beim FC Bayern "auf der Liste"

"Bild"-Reporter Christian Falk hatte zuletzt in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" ebenfalls angedeutet, PSG könne im Sommer bereit sein, Simons zu verkaufen.

Der FC Bayern habe ihn "auf der Liste", es seien aber "viele Spieler" im Fokus des deutschen Rekordmeisters. Zudem werde Simons wohl im Falle eines Wechsels "besonders teuer" werden.

"Ich denke, dass auch andere Vereine an die Tür klopfen werden, Leipzig hat vom Interesse der Bayern und von Arsenal gehört. Das könnte einer der Klubs sein", so Falk weiter.

Simons' Marktwert wird derzeit auf rund 70 Millionen Euro geschätzt. Sein Vertrag bei PSG läuft noch bis zum 30. Juni 2027.

Die Franzosen hatten ihn 2019 vom FC Barcelona verpflichtet, und ihn dann 2022 ablösefrei zur PSV Eindhoven ziehen lassen. Im vergangenen Sommer holten sie Simons dank einer Rückkaufklausel für vier Millionen Euro zurück.