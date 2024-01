Holstein Kiel stellt sich neu auf

Imago/von-Fehrn/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Jan Uphues steigt bei Holstein Kiel auf

Zweitliga-Spitzenklub Holstein Kiel installiert in Jan Uphues zum 1. Juli dieses Jahres einen Direktor Lizenzfußball. Mit der Schaffung des Postens will der aktuelle Tabellenzweite die Professionalisierung strukturell und personell vorantreiben. Uphues arbeitet aktuell noch als Organisatorischer Leiter Lizenzmannschaft.

Der 36-Jährige verantwortet künftig die ganzheitliche Entwicklung der Profi-Abteilung unter dem Geschäftsführer Sport.

"Mit Jan Uphues haben wir seit vielen Jahren einen sehr verlässlichen, engagierten und gut vernetzten Kollegen in unserem Team, der eine hohe Wertschätzung im Verein und darüber hinaus genießt", sagte Geschäftsführer Sport Uwe Stöver, der den Klub im Sommer verlässt: "Jan hat sich in den letzten Jahren zu meiner rechten Hand entwickelt und mich in allen Themen von der Kaderplanung bis zur strukturellen technischen Weiterentwicklung der Profi-Abteilung intensiv unterstützt."