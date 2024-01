Hier läuft FC Bayern gegen Union Berlin im TV und Stream

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern empfängt Union Berlin zum Nachholspiel

Die Bundesliga-Hinrundenpartie zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Union Berlin vom 13. Spieltag hatte Anfang Dezember aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs verlegt werden müssen. Am Mittwoch (20:30 Uhr) findet nun das Nachholspiel statt. Wo wird die Partie im TV und Stream gezeigt?

Der FC Bayern steht nach der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen mächtig unter Zugzwang. Denn: Punkten die Münchner auch im Nachholspiel nicht, beträgt der Abstand zu Tabellenführer Bayer Leverkusen auch "bereinigt" sieben Punkte. Selbst bei einem Heimsieg gegen Union Berlin muss die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel im weiteren Verlauf der Rückrunde auf einen Ausrutscher der so formstarken Bayer-Elf hoffen.

Union Berlin hingegen hat am 18. Bundesliga-Spieltag erneut pausieren müssen. Das Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 wurde wegen der schwierigen Wetterlage abgesagt. Die Köpenicker gehen also mit nur 16 Partien und als Tabellen-15. ins so schwierige Auswärtsspiel beim FC Bayern.

"Wir müssen das perfekte Spiel machen und auch etwas Glück haben, dann ist es sicher möglich zu punkten", sagte Unions Trainer Nenad Bjelica vor der Partie. Der Trend der letzten Wochen könnte den Hauptstädtern Hoffnung machen.

Aus den letzten drei Spielen nahm Union Berlin sieben Punkte mit, zudem hielt die Bjelica-Elf stets die Null.

Gegen angestachelte Bayern dürfte die Abwehr der Eisernen aber vor ganz andere Aufgaben gestellt werden. "Wir kennen den Ernst der Lage", sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer, der mit seinem Team eine Antwort auf die Pleite gegen Bremen folgen lassen will.

Hier läuft FC Bayern gegen den 1. FC Union Berlin im TV und Stream: