Bericht: PSG-Juwel in der Bundesliga begehrt

Warren Zaire-Emery soll das Interesse der Konkurrenz geweckt haben - auch das des FC Bayern?

Dass der FC Bayern derzeit auf Hochtouren daran arbeitet, im Winter einen neuen Rechtsverteidiger unter Vertrag zu nehmen, ist längst kein Geheimnis mehr. Die von Trainer Thomas Tuchel mehrfach vehement geforderte Verpflichtung eines echten Sechsers, einer Holding Six, scheint hingegen aufgeschoben. Im Sommer könnte die vermeintliche Baustelle allerdings erneut angegangen werden. Rückt ein hochgehandelter Youngster von Paris Saint-Germain dann ins Visier?

Mit gerade einmal 17 Jahren ist Warren Zaire-Emery bereits eine feste Größe im Mittelfeld von Paris Saint-Germain. Allein 2023/24 stand der französische Nationalspieler bislang 22 Mal für die Mannen von der Seine auf dem Rasen (3 Tore/5 Vorlagen). Angesichts der enormen Konkurrenz in Paris ein schlichtweg herausragender Wert.

Bei PSG darf man sich für die rasante Entwicklung von Zaire-Emery von der Nachwuchshoffnung zum Leistungsträger natürlich feiern, ein Detail dürfte den Machern des französischen Topklubs allerdings Sorgen bereiten: Der Vertrag des Talents.

Der Kontrakt des Franzosen endet bereits im Sommer 2025, in einem Jahr darf der Youngster somit schon mit möglichen Interessenten über einen ablösefreien Wechsel verhandeln. Kein Wunder also, dass der Rechtsfuß Begehrlichkeiten wecken soll.

FC Bayern die einzig realistische Option aus der Bundesliga

Laut Transfer-Insider Ekrem Konur sollen Klubs aus der deutschen Fußball-Bundesliga und der englischen Premier League die Personalie genau im Blick haben und mit dem Gedanken spielen, eine Transferoffensive im Sommer zu starten.

Um welche Vereine es sich handelt, lässt Konur offen, aus Deutschland kommt allerdings eigentlich nur der FC Bayern infrage. Zumal das französische Portal "Sports Zone" schon im Oktober 2023 berichtete, die Münchner hätten ein Auge auf den Senkrechtstarter geworfen.

Der deutsche Rekordmeister drängt sich allerdings auch als einziger ernsthafter Abnehmer auf, da Zaire-Emery nach der Saison selbst mit nur einem Jahr Restvertrag nur gegen Zahlung einer hohen Ablösesumme zu bekommen sein dürfte und zum anderen wohl lediglich ein Engagement bei einen Klub mit der ernsthaften Aussicht auf europäische Titel eine Option für den Ausnahmekönner ist. In England fallen die Optionen hingegen deutlich üppiger aus.

Neben Zaire-Emery nennt Konur mit Senny Mayulu zudem einen weiteren PSG-Youngster, der in Deutschland und auf der Insel Interessenten gefunden haben soll. Der 18-jährige Offensivspieler wurde in der Vergangenheit von "L'Èquipe" bereits mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Den BVB erwähnt Konur allerdings auch nicht explizit.