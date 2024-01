Medien: "Funkstille" zwischen Bayern und Sané

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Verlängert Leroy Sané beim FC Bayern

2023/24 stellt Leroy Sané bislang eindrucksvoll unter Beweis, welchen Wert er für den FC Bayern haben kann. Der Zeitpunkt könnte ein schlechterer sein, denn im Sommer 2025 endet sein Vertrag in München. Eine Verlängerung scheint längst noch nicht beschlossen.

Statt angeregter Gespräche über die Zukunft soll zwischen dem FC Bayern und Leroy Sané aktuell "Funkstille" herrschen. Das enthüllt "Sky".

Demnach hat der deutsche Rekordmeister seinem Offensivstar bislang keine schriftliche Offerte für eine Verlängerung über den Sommer 2025 hinaus vorgelegt. Selbst lose Gespräche über eine mögliche weitere Zusammenarbeit sollen derzeit schlicht nicht auf der Agenda stehen.

Damit aber nicht genug: Der TV-Sender will zudem erfahren haben, dass die Verantwortlichen an der Säbener Straße derzeit auch alles andere als den Plan haben, in Bälde aufs Gaspedal zu drücken.

Sportdirektor Oliver Freund und Co. hätten schlicht "andere Prioritäten" und wollen sich "generell mit den Vertragsverlängerungen noch ein wenig Zeit lassen", heißt es.

Ein Umstand, der neben Sané vor allem Joshua Kimmich und Alphonso Davies betrifft. Die Kontrakte des Mittelfeld-Leaders und des kanadischen Außenverteidigers enden ebenfalls im Sommer 2025.

Sané fühlt sich beim FC Bayern "sehr wohl"

Vor allem Sané soll allerdings keineswegs verstimmt ob des Zögerns sein, sondern seinerseits begrüßen, dass er erst nach der Saison eine Entscheidung über seine Zukunft fällen muss.

Für die Bayern bietet die Situation auch eine Gefahr. Sané soll zum Beispiel darauf schielen, sich erst bei der Heim-Europameisterschaft auf großer Bühne zu zeigen und seinen Wert so möglicherweise nochmals in die Höhe zu treiben.

Grundsätzlich, so der Bericht, soll sich Sané beim FC Bayern jedoch "sehr wohl" fühlen und bei einem Verbleib in München einen neuen Vertrag über vier bis fünf Jahre anpeilen. Allerdings wird auch eine Rückkehr nach England, wo der 28-Jährige schon für Manchester City spielte, als eine verlockende Option gewertet.