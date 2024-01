Thomas Müller zieht Konsequenzen nach Blamage des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller und dem FC Bayern droht der Titel-K.o.

Beim FC Bayern herrscht nach der 0:1-Heimpleite gegen Werder Bremen große Unruhe. Auch Routinier Thomas Müller zieht Konsequenzen.

Wie "Bild" berichtet, sagte der 34-Jährige die Teilnahme an einem von ihm mitveranstalteten Schafkopfturnier für den guten Zweck am Münchner Nockherberg ab - und das zum ersten Mal in acht Jahren.

Müller sei bei dem Event nur kurz vor dem Start aufgeschlagen und habe eine Spendenscheck über 58.500 Euro entgegengenommen. Dieser kommt der Nicolaidis Young-Wings Stiftung zugute, die Hilfe für jungen Trauernde bietet.

Der Weltmeister von 2014 wolle den Fokus voll aufs Sportliche legen und zwei Tage vor dem immens wichtigen Nachholspiel gegen Union Berlin am Mittwoch (20:30 Uhr) keine Ablenkung mehr zulassen.

Der FC Bayern steht nach der Blamage gegen Werder im Titelkampf mit dem Rücken zur Wand. Sieben Punkte beträgt aktuell der Rückstand auf Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Ein Sieg gegen Union ist also Pflicht.

FC Bayern: Thomas Müller nicht mehr gesetzt

Ob Müller im Duell mit dem abstiegsbedrohten Ex-Champions-League-Teilnehmer ein Startelf-Mandat von Trainer Thomas Tuchel erhält, ist allerdings offen. Gegen Werder war der Ur-Münchner einmal mehr nur als Joker gefragt, konnte die Pleite in seinem 26-minütigen Einsatz aber nicht mehr abwenden. Werders Mitchell Weiser (59.) erzielte das einzige Tor des Tages.

Bislang stehen 2023/2024 21 Pflichtspiele mit zwei Treffern und sieben Vorlagen in Müllers Statistik. Sein letztes Tor in der Bundesliga datiert vom 28. Oktober, beim 8:0 gegen Darmstadt 98.

Obwohl Müller bei seinem eigenen Turnier also nicht aktiv Schafkopf spielte, war die Gästeliste prominent besetzt: Unter anderem standen der frühere Nationalspieler und heutige TV-Experte Dietmar Hamann sowie weitere ehemalige Profs des FC Bayern oder Eishockey-Ikone Hans Zach darauf.