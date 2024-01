Adeyemi wehrt sich gegen "unfaire" Kritik

IMAGO/David Inderlied

BVB-Profi Karim Adeyemi wehrte sich gegen die Kritik

Bei Borussia Dortmund stand Karim Adeyemi zuletzt vermehrt in der Kritik. Nicht selten wurde ein Zusammenhang zwischen seinem Formtief und seiner Beziehung zu Rap-Star Loredana geknüpft. Der BVB-Profi wehrte sich nun vehement dagegen.

"Ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse, dass sie eine Person ist, die in der Öffentlichkeit steht", sagte Adeyemi im einem vom BVB veröffentlichten Interview über seine Beziehung: "Aber dass die Leute nach einem schlechten Spiel so reagieren, fand ich krass."

Der 22-Jährige stellte klar: "Nicht unfair gegen mich, weil ich nicht gut gespielt habe. Unfair meiner Freundin gegenüber schon. Sie hat nichts damit zu tun, wie ich spiele und auf dem Platz performe."

Der Offensivspieler findet es "eigenartig, was sich einige Leute rausnehmen, über Leute zu urteilen, die sie nicht kennen".

In den Dortmunder Sport- und Boulevardmedien wurde in den vergangenen Monaten immer wieder darüber gemutmaßt, dass die anhaltende Formdelle bei dem Youngster etwas mit seiner Beziehung zu der Schweizer Rapperin und YouTuberin Loredana zu tun haben könnte.

Adeyemi hätte dadurch seinen unbedingten Fokus auf den Profi-Fußball zuletzt verloren, hieß es.

Hinsichtlich seiner Leistung gab sich Adeyemi selbstkritisch: "Es war keine gute Hinrunde. Mit mir selber bin ich nicht zufrieden."

Adeyemi träumt von der Heim-EM 2024

Auch für seine Absage der beiden U21-Länderspiele im November gegen Estland und Polen wurde Adeyemi heftig kritisiert. "Ich bin immer sehr stolz, wenn ich für Deutschland spielen darf. Aber ich musste den Rhythmus wieder reinkriegen und bei Dortmund erst einmal wieder Leistung zeigen, bevor ich mich bei der Nationalmannschaft zeigen darf", warb er für Verständnis.

Den Traum von der Heim-EM 2024 hat Adeyemi noch nicht begraben. "Eine EM im eigenen Land gibt es nicht häufig. Natürlich will man dann dabei sein und für sein Land spielen. Aber ich muss erst mal wieder fit werden und mich zeigen", so der Flügelstürmer, der bislang vier A-Länderspiele absolviert hat.