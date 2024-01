Experte rechnet knallhart mit Tuchel ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel und der FC Bayern patzten böse gegen Werder Bremen

Beim FC Bayern herrscht dicke Luft. Die 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen hat den Rekordmeister schwer getroffen. Ein Experte glaubt, den Hauptverantwortlichen dafür ausgemacht zu haben: Thomas Tuchel.

Hat der FC Bayern ein Spieler-, Trainer- oder vielleicht doch ein Kopfproblem? Diese Frage steht nach dem 0:1 gegen Werder Bremen verstärkt im Raum. Zu unerklärlich war die Leistung der Münchner, die sich in der Saison 2023/24 in einzelnen Spielen immer wieder mal völlig neben der Spur präsentierten.

Der Sportpsychologe Matthias Herzog ist in seiner Analyse zu einem klaren Ergebnis gekommen. Seiner Meinung nach gibt es für diese schwankenden Leistungen einen Hauptverantwortlichen: Trainer Thomas Tuchel.

Tuchel verliert Bayern-Mannschaft "immer mehr"

"Eigene Fehler einzugestehen, ist die größte Stärke überhaupt. Tuchel sollte erst einmal bei sich anfangen, auch klare Fehler eingestehen und selbstreflektiert an sich arbeiten. Aktuell verliert er die Mannschaft immer mehr", sagte Herzog im Gespräch mit der "tz".

Tuchel versuche, aus dem Fußball "eine Wissenschaft" zu machen, ergänzte Herzog. Daran sei schon Julian Nagelsmann gescheitert, urteilte er: "Tuchel tut es ihm gleich und merkt es anscheinend nicht."

Bayern-Stars halten von Tuchel-Taktik "sehr wenig"

Dass Tuchel immer wieder von guten Trainingsleistungen spricht, sich diese dann aber nicht auf dem Feld zeigen, ist laut Herzog ebenfalls Tuchels Schuld. "Die Verantwortung schiebt er seit Monaten von sich weg. Ganz am Anfang war sein Vorgänger Nagelsmann der Schuldige, später die gescheiterte Transferpolitik, dann die vielen Verletzten. Aus seiner Sicht scheint er keine Fehler zu machen, dabei ist er aus meiner Sicht der Hauptverantwortliche", sagte der Psychologe.

Die Aufstellungen und Wechsel Tuchels sind laut Herzog ein weiteres Problem. "An der Reaktion von Leroy Sané auf die Taktik-Umstellung in der 64. Minute war für mich zu erkennen, was er und mit Sicherheit auch viele Teile der Mannschaft von Tuchels Taktik halten: sehr wenig", meinte der Psychologe.

Tuchel spiele "seine Macht aus", glaubt Herzog, und zwar "auf Kosten der einzelnen Spieler", ist der Experte überzeugt.

"Das war Arbeitsverweigerung und Nullbock-Einstellung"

Das 0:1 gegen Werder Bremen war in den Augen des Psychologen aber nicht nur Tuchels Schuld. Auch die Mannschaft hatte ihren Anteil, erläuterte Herzog.

"Das ist zu 100 Prozent auf die falsche Einstellung und mangelnde Leistungsbereitschaft der Mannschaft zurückzuführen. Das war Arbeitsverweigerung und Nullbock-Einstellung. Dazu noch die Arroganz, man könne im Schongang gewinnen", analysierte der Experte, der den Verdacht äußerte: "Die Mannschaft scheint gegen den Trainer zu spielen."