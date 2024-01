FC Schalke 04 plant weiteren Neuzugang

IMAGO/Oliver Kälke

Marc Wilmots ist Sportdirektor des FC Schalke 04

Am Montagmorgen bestätigte der FC Schalke 04 die Verpflichtung von Darko Churlinov auch offiziell, nachdem S04-Sportdirektor Marc Wilmots bereits am Montag betonte, alles sehe "sehr gut" aus, man prüfe lediglich noch die Verträge. So oder so, soll der Nordmazedonier nicht der einzige Winterneuzugang der Knappen bleiben.

"Darko ist positiv verrückt, bei ihm wissen wir genau, was wir bekommen", äußerte sich Wilmots am Montag zur Rückholaktion des 23-jährigen Flügelflitzers, der 2021/22 zu den Spielern gehörte, die großen Anteil am Aufstieg des FC Schalke 04 hatten.

Während man bei Churlinov also ganz genau weiß, welche Qualitäten man auf Schalke verpflichtet hat, dürfte man bei einer weiteren geplanten Verpflichtung hingegen noch deutlich stärker im Dunkeln tappen.

Wilmots betonte, dass die Königsblauen im Winter auf der Suche nach einer weiteren Verstärkung sind. Konkret nach einem rechten Schienenspieler, "jemanden, der auch offensiv mitspielen kann. Ein schneller Spieler, denn diese Mannschaft braucht mehr Schnelligkeit", umreißt Wilmots das Profil.

Wilmots mit Kader des FC Schalke 04 "sehr zufrieden"

Am Anfang der Suche steht man dem Belgier zufolge auch längst nicht mehr. Gespräche seien aufgenommen, man beschäftige sich mit "mehreren Namen". Offen ist derweil, welche Spieler konkret auf der Liste der Königsblauen stehen.

Allerdings schränkte Wilmots ohnehin ein, dass eine weitere Verpflichtung nicht um jeden Preis getätigt wird. "Wenn eine Verstärkung kommt, wäre es okay. Doch wenn nicht, ist es auch kein Problem. Wir sind mit unserem Kader auch so sehr zufrieden."

Größte Herausforderung dürfte die finanzielle Seite darstellen. Die Kassen des FC Schalke 04 sind seit Jahren chronisch leer, zudem hat man beschlossen, nur noch im Notfall auf Leihgeschäfte zu setzen oder diese, wie im Falle von Churlinov, mit einer Kaufoption zu versehen. Rahmendetails, die Verhandlungen nicht gerade erleichtern dürften.