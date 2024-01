BVB-Stars sehen deutschen Handball-Erfolg

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Die BVB-Stars Nico Schlotterbeck und Marco Reus sahen sich das EM-Spiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft an

Bei der Handball-EM 2024 feierte die deutsche Nationalmannschaft vor 19.750 Fans in der Kölner Lanxess Arena einen 35:28-Sieg gegen Ungarn. Unter die Zuschauer mischten sich auch drei BVB-Profis.

Marco Reus, Emre Can und Nico Schlotterbeck vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund wurden beim wichtigen deutschen Sieg über Ungarn auf der Tribüne gesichtet.

Zwei BVB-Profis standen nach der Partie sogar für den DHB vor der Kamera.

"Hallo liebe Fans, Emre und ich sind heute in Köln und wir haben richtig Bock", sagte Schlotterbeck in einem Video, das der Verband in seiner Instagram-Story postete. Can ergänzte: "Es macht Riesenspaß hier, es ist eine tolle Stimmung, kommt auch vorbei."

Angestachelt von der Kritik nach dem Österreich-Spiel (22:22) und beflügelt von fast 20.000 frenetischen Fans gelang Deutschland am Montagabend gegen Ungarn die bislang beste Turnierleistung.

Das DHB-Team setzte sich in einem packenden Spiel mit 35:28 durch und hat damit wieder beste Chancen auf das Erreichen des Halbfinals.

Mit einem Sieg im Matchball-Spiel gegen Kroatien am Mittwoch (20:30 Uhr/ARD und Dyn) wäre der Halbfinaleinzug sicher.

Handball-EM: Gislason warnt vor Kroatien

Unter Umständen würde übrigens auch ein Remis reichen. Und: Verlieren Ungarn (gegen Frankreich) und Österreich (gegen Island) ihre letzten Hauptrundenspiele, könnte Deutschland sich sogar eine Niederlage erlauben.

Trainer Alfred Gislason will von derartigen Rechenspielen allerdings nichts wissen. "Das wird ein sehr gefährliches Spiel", warnte der Isländer: "Für uns geht es um alles. Die Kroaten können es nicht mehr ins Halbfinale schaffen, aber sie haben wie wir eine relativ junge Mannschaft mit drei, vier sehr abgezockten älteren Spielern, die alle weltklasse sind. Wie ich sie kenne, werden sie durchziehen."