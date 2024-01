Enthüllt: Bayern-Bosse sehen Davies "seit Monaten" kritisch

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Alphonso Davies ist beim FC Bayern längst nicht mehr unumstritten

Die Zukunft von Alphonso Davies beim FC Bayern wird seit Wochen infrage gestellt. Der Kanadier flirtet mit einem Wechsel und hat mit Real Madrid womöglich eine hochattraktive Option in der Hinterhand. Bei den Bossen des Rekordmeisters löst er aber nicht nur deshalb Kopfschütteln aus.

Solide in der Abwehrarbeit, sensationell auf dem Weg nach vorne und das auf einem konstant hohen Level: So präsentierte sich Alphonso Davies im Trikot des FC Bayern in den letzten Jahren. In dieser Saison aber steht der junge Kanadier des Öfteren neben sich, reiht Fehler an Fehler und liefert im besten Fall nur durchschnittliche Leistungen ab.

Das ist auch den Verantwortlichen des Rekordmeisters nicht verborgen geblieben. Laut "tz" wundern sie sich "seit Monaten" über die Auftritte des Kanadiers, dessen Leistungen demnach "kritisch" gesehen werden.

Bayern-Bosse spekulieren über Gründe für Davies-Schwäche

Hinter verschlossenen Türen sollen die Bayern-Bosse die Vermutung hegen, dass es die ständigen Spekulationen um einen Wechsel Davies' zu Real Madrid sind, die den 23-Jährigen aus der Spur gebracht haben, schreibt die Münchner Zeitung.

Eben jene Spekulationen werden vor allem durch die ausbleibende Vertragsverlängerung des Außenverteidigers beim Rekordmeister befeuert. Bereits im Frühjahr 2023 setzte man sich gemeinsam an einen Tisch. Eine Einigung wurde aber bis heute nicht erzielt.

Für den FC Bayern wird das zu einem Problem, denn eigentlich will der Klub den Kanadier gerne halten. Ohne seine Zusage müssten die Münchner allerdings ernsthaft einen Transfer im Sommer 2024 in Erwägung ziehen, um noch einen adäquaten Preis zu erzielen.

FC Bayern lehnt Davies-Forderung ab

Der "Sport Bild" zufolge haben die Klubchefs bereits eine weitreichende Entscheidung getroffen. Das Blatt berichtete, dass ein Transfer im Sommer 2024 für den FC Bayern absolut infrage kommt, wenn Davies in den gemeinsamen Gesprächen nicht von seinen Gehaltsforderungen abrückt.

Dem Vernehmen nach verlangt Davies fast eine Verdopplung seines aktuellen Salärs auf rund 14 Millionen Euro. Dieser Forderung will der FC Bayern allerdings nicht nachkommen.