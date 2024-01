Warum Niclas Füllkrugs Platzhirsch-Status bröckelt

IMAGO/Steinbrenner

Niclas Füllkrug (l.) bekommt beim BVB den Druck von Youssoufa Moukoko zu spüren

Seit seinem Last-Minute-Wechsel vom SV Werder Bremen zu Borussia Dortmund im Sommer 2023 stand Niclas Füllkrug in 20 von 24 möglichen Pflichtspielen in der Startformation des BVB und etablierte sich zudem als klare Nummer eins im Angriff der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Eine beachtliche Statistik, die jedoch eng mit einer Frage verbunden ist: Ist der Platzhirsch-Status des 30-Jährige berechtigt?

So viel vorweg: Wettbewerbsübergreifend sieben Tore und sechs Vorlagen in 24 Partien für den BVB können sich durchaus sehen lassen.

Unterzieht man die Ausbeute von Niclas Füllkrug im schwarz-gelben Trikot allerdings einer genaueren Betrachtung, stechen ein paar Fakten ins Auge, die die Leistung des gebürtigen Hannoveraners durchaus noch einmal in einem etwas hellerem Licht erstrahlen lassen.

Die Füllkrug-Zahlen beim BVB

Viermal erzielte Füllkrug das wichtige 1:0, dreimal folgte danach ein Sieg. Im direkten Duell gegen die vier vor den Borussen platzierten Teams gelangen ihm in der Hinrunde zudem drei Torbeteiligungen: ein Tor beim 1:2 gegen den VfB Stuttgart, eine Vorlage beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen und ein Treffer beim 2:3 gegen RB Leipzig. Nur bei der krachenden 0:4-Lehrstunde gegen den FC Bayern blieb "Fülle" ebenso blass wie seine Mitspieler.

Weiterhin auffallend ist, dass Füllkrug im Vergleich mit den Top 5 der aktuellen Bundesliga-Torjägerliste überdurchschnittlich viele Luftduelle gewinnt, und auch in puncto Effizienz muss er sich nicht verstecken.

Mit im Schnitt einem Treffer mit jedem fünften Torschuss in der Liga stellt der BVB-Stürmer Lois Openda (RB Leipzig, 12 Tore/73 Abschlüsse), Victor Boniface (Bayer Leverkusen, 10 Tore/75 Abschlüsse) und Deniz Undav (VfB Stuttgart, 9 Tore/51 Abschlüsse) in den Schatten. Von den Toptorjägern sind nur Serhou Guirassy (VfB Stuttgart, 17 Tore/46 Abschlüsse) und Harry Kane (FC Bayern, 22 Tore/71 Abschlüsse) kaltschnäuziger.

Und dennoch: Immer wieder werden Stimmen laut, die Zweifel daran hegen, dass Füllkrug der Stürmer ist, mit dem der BVB seine nicht gerade geringen Ziele erreichen kann: In einer sport.de-Umfrage mit mehr als 2000 Abstimmenden ist zum Beispiel nur ein Viertel aller User der Meinung, Füllkrugs bisherige Leistung im Ruhrpott sei als gut oder besser einzuordnen.

Ohne Füllkrug müsste der BVB sein Spiel umstellen

Wirklich verwunderlich ist das nicht. Zum einen haben sich bei den BVB-Fans in den vergangenen zehn Jahren die überfallartigen Angriffe von Pierre-Emerick Aubameyang (98 Tore in 144 Bundesligaspielen für den BVB) und die Urgewalt von Erling Haaland (62 Tore in 67 Bundesligaspielen für den BVB) ins Gedächtnis gebrannt. Spieler, von deren Einfluss auf das Spiel der Dortmunder der nicht gerade wieselflinke Füllkrug zugegeben meilenweit entfernt ist.

Zum anderen lauert das wohl größte Problem Füllkrugs wohl immer noch in den eigenen Reihen: Publikumsliebling Youssoufa Moukoko.

Der 19-Jährige ist unter Coach Edin Terzic zwar bislang eindeutig nicht die erste Wahl, kommt in knapp einem Achtel der Einsatzzeit Füllkrugs in der Bundesliga allerdings dennoch auf drei Tore (nur sechs Abschlüsse). Zudem ist das Dortmunder Eigengewächs erheblich antrittsschneller und absolviert auf 90 Minuten gesehen deutlich mehr Sprints sowie intensive Läufe.

Nach dem 4:0 gegen den 1. FC Köln am vergangenen Samstag - Moukoko traf als Joker - lobte auch Terzic die "Agilität und Dynamik" des Youngsters. Wenn der deutsche Nationalspieler endlich mal nicht von Blessuren gestoppt wird, wird er "bestimmt seine Minuten bekommen", so der Coach weiter.

Ist Platzhirsch Füllkrug beim BVB bald Geschichte?

Um Moukokos ganze Stärke zu entfachen, müsste der BVB allerdings seine Grundausrichtung anpassen. Lange Bälle auf den Neuner, wie sie mit dem bulligen Füllkrug ein probates Mittel sind, dürfen mit Moukoko als Sturmspitze höchstens die Ausnahme bleiben.

Die Schnelligkeit Moukokos, seine Fähigkeit den Angriff auch selbst mit aufzubauen, könnten dem BVB-Auftreten gerade gegen mauernde Gegner aber den Anstrich verleihen, der nicht selten zu fehlen scheint. Zumal man unlängst mit Jadon Sancho einen Spieler verpflichtete, dem diese Art zu agieren wie auf den Leib geschneidert ist.

Mit Blick auf die kommenden Ligagegner VfL Bochum und 1. FC Heidenheim spricht also einiges dafür, dass Terzic Moukoko von der Leine lässt. Füllkrugs Platzhirsch-Status bröckelt auf jeden Fall.

Marc Affeldt