Wildert der BVB am Campus des FC Bayern?

Adin Licina vom FC Bayern soll das Interesse des BVB geweckt haben

Adin Licina gilt als eines der größten Talente am Campus des FC Bayern. Nun soll ausgerechnet Bundesliga-Konkurrent Borussia Dortmund die Fühler nach dem 17 Jahren alten Mittelfeld-Juwel ausgestreckt haben. Dem BVB droht allerdings namhafte Konkurrenz.

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat Licina mit starken Leistungen das Interesse nahezu sämtlicher europäischer Topklubs geweckt.

Demnach haben die AC Mailand und Juventus Turin aus Italien, die spanischen Vertreter FC Barcelona und Real Madrid, sowie einige namentlich nicht genannte Vereine aus der Premier League die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt. Aus der Bundesliga seien Borussia Dortmund und RB Leipzig interessiert.

Licinas Vertrag beim FC Bayern ist noch bis Ende Juni 2026 datiert. Dem Bericht zufolge machen sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters aber schon jetzt Gedanken um die Zukunft des deutschen U17-Nationalspielers mit montenegrinischen Wurzeln.

Demnach wollen Sportdirektor Christoph Freund und Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, Licina unbedingt im Klub halten. Das Duo entwickele bereits einen nicht weiter erklärten Plan, wie dieses Vorhaben gelingen soll.

Ein ähnlicher Fall wie bei Kenan Yildiz soll nämlich unbedingt vermieden werden. Obwohl er zehn Jahre beim FC Bayern ausgebildet wurde, verließ der Angreifer den Klub Mitte 2022 kurz vor dem Sprung zum Profi zu Juventus Turin.

Adin Licina bei der U19 des FC Bayern gesetzt

Licina durchlief bereits sämtliche Jugendabteilungen des FC Bayern. In der aktuellen Saison gehört der 17-Jährige zum festen Bestandteil der U19 des deutschen Branchenprimus.

In der Bundesliga Süd/Südwest stand er in dieser Spielzeit bereits elf Mal auf dem Platz. Dabei erzielte Licina fünf Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. In der Youth League stehen fünf Einsätze zu Buche.