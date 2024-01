Werder-Star offenbar heiß begehrt

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Wechselt ein Stammspieler von Werder Bremen nach Frankreich?

Michael Zetterer steht gerade einmal seit drei Monaten als Bundesliga-Stammtorhüter im Tor von Werder Bremen, da ist der Keeper offenbar bereits bei zahlreichen anderen Klubs gefragt. Kein Wunder: Denn Zetterer hat seine Stärken nicht nur im Torwartspiel.

Elf Spiele absolvierte Michael Zetterer in dieser Saison für "seinen" SV Werder Bremen. 14 Gegentore kassierte der 28-jährige Torwart dabei nur, gleich drei Mal spielte er zu Null, unter anderem am Sonntag im prestigeträchtigen Duell mit dem FC Bayern, das die Bremer 1:0 gewannen.

Lange musste Zetterer auf seine Chance als Stammtorwart warten. Mittlerweile setzt SVW-Trainer Ole Werner voll auf den gebürtigen Münchner, der im Oktober Platzhirsch Jiri Pavlenka dauerhaft verdrängte. Doch wie lange spielt Zetterer wohl noch für die Grün-Weißen? Der Vertrag des Keepers ist bis Mitte 2025 datiert.

Wie es im Fußballgeschäft mittlerweile üblich ist, steht daher im Sommer wohl ein Gespräch mit den Werder-Bossen über eine mögliche Verlängerung oder aber einen Verkauf an. Interessenten gibt es für den früheren U21-Nationalspieler genug. Wie "Bild" berichtet, fällt Zetterers Name mittlerweile regelmäßig bei anderen Klubs.

Doch das Boulevard-Blatt hat sogar noch mehr erfahren. Demnach gibt es konkretes Interesse von einem Klub aus der französischen ersten Liga: Stades Rennes. Der derzeitige Tabellenzehnte der Ligue 1 sucht nach einem Nachfolger für Oldie Steve Mandanda und soll dabei auf Zetterer aufmerksam geworden sein.

Werder Bremen: Auch Top-Klubs denken an Zetterer

Einer der Gründe - neben Zetterers guten Leistungen als Torwart: Sein Spiel mit dem Ball am Fuß. Genau auf diesen Ballbesitzfußball setzt Rennes, daher würde Zetterer perfekt ins System passen, schreibt "Bild".

Bei den Franzosen könnte Zetterer im Wechselfall deutlich mehr verdienen als derzeit an der Weser. Denn Zetterers aktueller Vertrag ist lediglich für einen Ersatzkeeper ausgestaltet. Doch das ist der 28-Jährige nun nicht mehr.

Will der Torhüter fortan wider Erwarten doch wieder als Nummer zwei aktiv sein, gibt es laut dem Bericht noch weitere Möglichkeiten und zwar sogar bei Top-Klubs. Die werden zwar nicht namentlich genannt, doch einige sollen bereits die Fühler nach dem Deutschen ausgestreckt haben, wie es weiter heißt.

Werder-Kapitän Marco Friedl lobte Zetterer zuletzt über den grünen Klee. "Er ist am Fuß herausragend, spielt wie ein Feldspieler. Er ist immer anspielbar. Wir konnten so einige schwere Situationen über den Torwart lösen. Es wirkte manchmal so, als würde ein zusätzlicher Verteidiger mit auf dem Platz stehen", sagte Friedl.