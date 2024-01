BVB-Star vor (Leih-)Wechsel nach England?

IMAGO/Steinbrenner

Gio Reyna (2.v.l.) könnte den BVB zeitnah verlassen

Verlässt Gio Reyna Borussia Dortmund in Richtung England? Zuletzt wurden Abwanderungsgerüchte um den Offensivmann des BVB laut. Nun gibt es offenbar ernsthafte Gespräche mit einem Abnehmer aus der Premier League.

Giovanni - kurz Gio - Reyna hat es bei Borussia Dortmund dieser Tage noch schwerer als zuletzt schon. Denn der 21-jährige Offensivspieler ist durch das Wintercomeback von Jadon Sancho noch eine Reihe weiter nach hinten gerückt. Kein Wunder also, dass der US-Amerikaner seinen ohnehin schon angedachten Abschied weiter vorantreibt.

Wie es in einem neuesten Medienbericht heißt, könnte Reyna in Kürze zu Nottingham Forest wechseln. Wie das Portal "The Athletic" berichtet, baggert der Tabellensechzehnte der Premier League intensiv am 21-Jährigen und befindet sich auch in engem Austausch mit dem BVB.

Angestrebt ist demnach eine Leihe bis Saisonende, dazu soll eine Kaufoption in den Deal integriert werden. Die Verhandlungen sollen laufen und laut dem Bericht sogar schon weit fortgeschritten sein.

Nach Informationen von "Sky" besteht bereits eine total mündliche Übereinkunft zwischen Reyna und Forest.

Eine Einigung zwischen den Klubs sei ebenfalls nicht mehr weit entfernt, heißt es weiter bei "The Athletic". Ungeachtet dessen seien allerdings noch ein paar Formalitäten zu klären.

Bis zum Schluss des Transferfensters in einer Woche könnte der Transfer aber über die Bühne gebracht werden.

Reyna soll die Verantwortlichen der Dortmunder Borussia zuletzt über seinen Wechselwunsch informiert haben. Sein Vater Claudio und das Management um Star-Berater Jorge Mendes sollen bereits seit Längerem mit Hochdruck an einem Tapetenwechsel arbeiten.

Wie viel Ablöse kassiert der BVB für Reyna?

Neben dem aktuellen Interesse von Nottingham Forest wurde zuletzt auch über ein Werben von Real Sociedad, Atlético Madrid und dem FC Sevilla aus Spanien sowie Benfica aus Portugal berichtet.

"Bild" und "ESPN" brachten zudem mögliche Ablösesummen für Reyna ins Spiel, die wohl auch auf eine mögliche Kaufoption anwendbar wären. Demnach soll der Betrag laut der deutschen Boulevard-Zeitung im zweistelligen Millionenbereich liegen, das US-Medium schreibt konkret von 15 Millionen Euro.

Reyna war im Sommer 2019 ablösefrei aus dem Nachwuchs des New York City FC nach Dortmund gewechselt. In 120 Einsätzen kommt er auf 17 Tore und 16 Vorlagen.