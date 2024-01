Reschke: Diese Klubs haben Interesse an Kimmich

IMAGO/Revierfoto

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern? Michael Reschke bezieht Stellung

Der frühere FCB-Funktionär Michael Reschke hat über das Schicksal von Joshua Kimmich vom FC Bayern gesprochen und dabei verraten, wer es auf den Mittelfeldspieler abgesehen hat.

Zwischen Sommer 2014 und August 2017 war Michael Reschke als Technischer Direktor beim FC Bayern aktiv. Nun hat sich der heute 66-Jährige zu einem Spieler der Münchner geäußert, den er selbst im Jahr 2015 zum deutschen Rekordmeister holte: Joshua Kimmich.

Um diesen gab es zuletzt zahlreiche Spekulationen. Könnte der vielseitige Nationalspieler die Münchner tatsächlich verlassen? Reschke, der mittlerweile als Berater bei der Agentur Stellar Football tätig ist, hat die Situation des DFB-Kickers bewertet und sogar Informationen parat, wer Kimmich gern unter Vertrag nehmen möchte.

"Ich kann mir vorstellen, dass Joshua Kimmich irgendwann nochmal eine neue Herausforderung annimmt", sagte Reschke in einem Gespräch mit "Sky" und ordnete die Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu PSG ein, die zuletzt aufkamen:

"Auf der anderen Seite bin ich mir ganz sicher, dass Paris kein Thema war für ihn. Dass Paris Interesse hatte ja. Das ist nicht der einzige große Klub, der an Joshua interessiert ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch nur ansatzweise an einen Wechsel gedacht hat", so Reschke.

Die Gründe dafür liegen für den früheren Kaderplaner auf der Hand: Einerseits sei Kimmich zuletzt erneut Vater geworden, anderer gibt es "die Verbindung zu Bayern München - die emotionale Verbindung von Joshua zu Bayern München - ist schon sehr eng. Das ist schon eine Herzensangelegenheit", erklärte der 66-Jährige.

Verlässt Kimmich den FC Bayern in Richtung England?

Allerdings ist Kimmichs Vertrag beim FC Bayern nur noch bis 2025 datiert. "Irgendwann ist der Punkt, wo man vielleicht nach zehn Jahren Bayern München nochmal was anderes machen möchte. Das finde ich auch völlig legitim. Aber aktuell beschäftigt sich Joshua aus meiner Sicht damit nicht", beruhigte Reschke die Gemüter von Fans und Verantwortlichen. Ein Winterwechsel scheint also ausgeschlossen.

Mögliche Ziele für die etwas weiter entfernte Zukunft gebe es allerdings genug, so Reschke weiter.

"Man hört ja, dass Barcelona möglichweise Interesse hat. Und in der Premier League - das kann ich Ihnen versichern - ohne, dass ich da jetzt zu viele Hintergrundinformationen preisgeben kann und darf, gibt es definitiv Interesse an Joshua", verriet der heutige Spielerberater und setzte hinzu: "Und zwar nicht bei den Klubs ab Platz 6 runter, sondern in der Region aufwärts."