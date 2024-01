Bayern-Bosse "geschockt": Tuchel kämpft um seinen Job

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel steht beim FC Bayern in der Kritik

Beim FC Bayern rückt Trainer Thomas Tuchel immer mehr ins Zentrum der Kritik. Droht dem 50-Jährigen nun sogar das Aus? Einen potenziellen neuen Arbeitgeber hätte er wohl schon im Auge.

Wie die "Sport Bild" berichtet, muss Tuchel beim FC Bayern um seinen Job kämpfen.

Dem Bericht zufolge waren die Münchner Bosse "geschockt" von den Aussagen des Coaches nach der 0:1-Pleite gegen Werder Bremen. "Ich habe auch keine Lust mehr zu sagen, dass wir gut trainieren - weil das glaubt dir ja keiner mehr", hatte Tuchel gesagt.

In dem Artikel heißt es weiter, dass Team und Trainer "fremdeln". Es bestehe "keine echte Einheit" zwischen Tuchel und seinen Schützlingen, da es im Team viele Kritiker gebe. Durch seine taktischen Vorgaben seien die Spieler außerdem verunsichert.

Bezeichnet für das zerrüttete Verhältnis sei die Tatsache, dass sich Alphonso Davies, Leon Goretzka und Joshua Kimmich Gedanken über seinen Abschied im Sommer machen.

Schon am Dienstag hatte die "Bild" berichtet, dass die Bayern-Bosse zunehmend an Tuchel zweifeln. Demnach ist ist Klub-Patron Uli Hoeneß dabei das Zünglein an der Waage. Der 72-Jährige wünsche sich "mehr Beständigkeit" beim FC Bayern. Zugleich soll auch Hoeneß "nicht mehr gänzlich frei von Zweifeln an Tuchel" sein.

Zieht es Tuchel vom FC Bayern in die Premier League?

Sollte Tuchel tatsächlich keine Zukunft in München haben, könnte es die Übungsleiter zurück in die Premier League ziehen, so die "Sport Bild".

Laut dem Blatt reizt Tuchel der Trainerjob bei Manchester United. Der frühere Coach vom FC Chelsea hatte zuletzt gesagt: "Ich habe mehr Anerkennung in England gespürt, ja."

Bei ManUnited könnte der Trainerposten im Sommer frei werden. Teammanager Erik ten Hag steht seit Monaten in der Kritik. Die Red Devils belegen in der Premier-League-Tabelle derzeit nur den achten Platz.