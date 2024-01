Enthüllt: FC Bayern droht pikantes Kimmich-Szenario

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joshua Kimmich ist bis 2025 an den FC Bayern gebunden

Rund um die sportliche Zukunft von Joshua Kimmich ranken sich aktuell zahlreiche Gerüchte. Ein Abschied vom FC Bayern soll inzwischen nicht mehr kategorisch ausgeschlossen sein. Der Nationalspieler könnte München offenbar sogar zum Nulltarif verlassen.

Kimmich besitzt beim FC Bayern noch ein Arbeitspapier bis zum Sommer 2025. Noch zeichnet sich nicht ab, ob der 28-Jährige darüber hinaus beim deutschen Rekordmeister bleibt, oder noch einmal eine neue Herausforderung in seiner Karriere sucht.

"Sport Bild" zufolge wären die Münchner "für einen Verkauf im Sommer gesprächsbereit". Das Magazin skizziert zudem aber noch ein anderes Szenario. Demnach könnte Kimmich sein Arbeitspapier beim FC Bayern erfüllen, um dann ablösefrei zum FC Barcelona weiterzuziehen.

Den Katalanen wird seit geraumer Zeit Interesse am Routinier nachgesagt. Barca plagen allerdings große finanzielle Probleme, weshalb ein Kimmich-Deal zum Nulltarif in der Mittelmeer-Metropole sicher nur zu gern gesehen wäre. Trainer Xavi soll versuchen, den zentralen Mittelfeldspieler zum amtierenden Meister Spaniens zu locken, so "Sport Bild".

FC Bayern: Kimmich laut Ex-Funktionär heiß begehrt

Laut Bayerns ehemaligem Technischen Direktor Michael Reschke ruft Kimmich auf dem Transfermarkt großes Interesse hervor.

"Man hört ja, dass Barcelona möglichweise Interesse hat. Und in der Premier League - das kann ich Ihnen versichern - ohne, dass ich da jetzt zu viele Hintergrundinformationen preisgeben kann und darf, gibt es definitiv Interesse an Joshua", verriet der heutige Spielerberater gegenüber "Sky": "Und zwar nicht bei den Klubs ab Platz 6 runter, sondern in der Region aufwärts."

Kimmich hatte einen Wechsel in der laufenden Winter-Transferperiode zuletzt ausgeschlossen. "Ich denke, dass wir uns irgendwann mal zusammensetzen werden, dass der Verein dann mal auf mich zukommen wird. Alles, was da besprochen wird, besprechen wir untereinander - und nicht mit euch", nannte er gegenüber Medienvertretern den weiteren Fahrplan.

Kimmich ist beim FC Bayern unter Trainer Thomas Tuchel in der Startelf gesetzt, habe aber "an seiner Demontage als Sechser" zu knabbern, schreibt "Sport Bild".