Nächster Bayern-Star denkt über Abschied nach

Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern?

Die Stimmung beim FC Bayern geht in diesen Tagen zunehmend in den Keller. Trainer Thomas Tuchel ist angezählt und zahlreiche Spieler mit dem Status quo unzufrieden. Ein Star der Münchner soll auch deshalb mit einem Abschied liebäugeln.

Mit Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Matthijs de Ligt wurden in den letzten Tagen drei Spieler des FC Bayern besonders intensiv mit einem Abschied im kommenden Sommer in Verbindung gebracht. Bei allen dreien soll der Rekordmeister unter den richtigen Umständen gesprächsbereit sein.

Wie der Standpunkt des Vereins im Fall von Leon Goretzka aussieht, ist nicht bekannt. Allerdings zählt auch er zu den Spielern, die sich mit einem Wechsel beschäftigen. Das berichtet die "Sport Bild".

Goretzka kein Stammspieler beim FC Bayern

Das Blatt schreibt, dass der Mittelfeldspieler mit einem Wechsel in die Premier League liebäugelt. Noch im vergangenen Sommer hatte sich der Nationalspieler dagegen gewehrt. Damals beteuerte er, sich in München durchsetzen zu wollen, nachdem er den Kampf um einen Stammplatz in der Vorbereitung verloren hatte.

Eben jenen Stammplatz konnte sich Goretzka bis heute nicht zurück erkämpfen. In 27 Spielen stand er lediglich zehn Mal in der Startelf. Zwar war der 28-Jährige zwischenzeitlich auch immer wieder leicht verletzt, dennoch steht er in der Gunst von Tuchel offenkundig nicht ganz oben auf der Liste.

Goretzka lässt Zukunft beim FC Bayern offen

Zu welchem Verein auf der Insel es Goretzka ziehen könnte, ist nicht bekannt. Konkrete Gerüchte gibt es dahingehend bislang nicht. Sein Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis zum Sommer 2026.

Bereits im November 2023 hatte der frühere Bochumer und Schalker angedeutet, dass er den Rekordmeister früher oder später verlassen könnte. Von der "Abendzeitung" gefragt, ob sich Goretzka ein Karriereende beim FC Bayern oder im Ausland vorstellen könne, antwortete der 28-Jährige: "Beides ist denkbar, auch ein Karriereende im Ruhrpott."