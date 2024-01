Ouédraogo hat keinen Bock auf FC Bayern und BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 will angeblich nicht zum FC Bayern oder BVB

Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 zählt ohne Frage zu den größten Talenten, die der deutsche Fußball zu bieten hat. Mit gerade einmal 17 Jahren kommt der Mittelfeldspieler bereits regelmäßig bei den Knappen zum Einsatz. Kein Wunder, dass die Konkurrenz längst ein Auge auf den deutschen U17-Nationalspieler geworfen haben soll. Zwei Bundesliga-Riesen sind aber wohl chancenlos.

Das umworbene Schalker Toptalent Assan Ouédraogo "will nicht zum FC Bayern", enthüllt die "Sport Bild" und liefert direkt eine gute Begründung. Demnach sollen der zentrale Mittelfeldspieler und seine Familie in München nicht die besten Entwicklungschancen sehen, da die Stardichte im Kader des deutschen Rekordmeisters die Aussicht auf Einsatzzeiten deutlich mindert.

Auch der hohe Druck, dem die Spieler des FC Bayern ausgesetzt sind, soll durchaus abschreckend wirken. Als warnendes Beispiel gilt angeblich Fiete Arp, der einst vom HSV in die bayerische Landeshauptstadt wechselte und schnell in der Versenkung verschwand. In Reihen von Holstein Kiel knüpft der mittlerweile 24-Jährige inzwischen langsam wieder an alte Leistungen an.

Ouédraogo "absolutes Topziel" von Eintracht Frankfurt

Keine Chance auf eine Verpflichtung Ouédraogos hat "Sport Bild" zufolge auch der BVB, da das Schalker Eigengewächs bereits seit Kindheitstagen riesiger Fan der Königsblauen ist. Ein Wechsel zum Erzrivalen schließt sich daher aus.

Auch in der englischen Premier League wird man Ouédraogo so schnell wohl nicht sehen. Die extrem körperbetonte Spielweise auf der Insel wird, so der Bericht, ebenfalls nicht als bester Nährboden für eine gute Entwicklung gesehen.

Hoffnungen dürfen sich angeblich allerdings die deutschen Klubs machen, die neben dem FC Bayern und dem BVB regelmäßig international vertreten sind. Konkret nennt der Bericht RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Bezüglich der Hessen berichtete "Sky" unlängst, dass diese bereits ein sehr gutes Angebot beim FC Schalke eingereicht hätten und Ouédraogo als "absolutes Topziel" für den Sommer 2024 ausgemacht haben.