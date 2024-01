Hat sich Sorgenkind Davies beim FC Bayern verzockt?

IMAGO/Markus Fischer

Beim FC Bayern im Tief: Alphonso Davies

Lange Zeit schien es für Alphonso Davies nur in eine Richtung zu gehen: steil nach oben! Seit einer Weile befindet sich der Kanadier beim FC Bayern jedoch im Tief. Werden seine kolportierten Forderungen im Vertragspoker mit dem Rekordmeister zum Bumerang?

Am 14. August 2020 ging der Stern von Alphonso Davies so richtig auf: Gerade hatte Barcelonas Luis Suárez im Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern das 2:4 erzielt und den Katalanen so Hoffnung auf eine Aufholjagd gemacht, da setzte der Flügelflitzer der Gäste aus Deutschland zum Sololauf an.

Die halbe Barca-Elf spielte Davies an der Außenlinie schwindelig, immer wieder wechselte er spontan die Richtung und trieb seine Gegenspieler so zur Verzweiflung. Auf diese Weise arbeitete sich der Youngster bis an den Fünfmeterraum vor, von wo aus er mustergültig für den im Hintergrund lauernden Joshua Kimmich ablegte.

Ohne Probleme markierte der DFB-Auswahlspieler das fünfte Bayern-Tor, der Wille der Gastgeber war gebrochen. Das immer noch unwirklich erscheinende Endergebnis: 2:8!

Auf dem Weg zum späteren Triumph in der Königsklasse war der Kantersieg gegen den FC Barcelona fraglos ein Meilenstein für den FC Bayern. Davies' Sololauf wurde im Netz millionenfach geklickt, der Hype um den Shootingstar war enorm.

Heute, knapp dreieinhalb Jahre später, hat sich der Wind allerdings gedreht - und zwar direkt ins Gesicht von Davies, der seit Monaten nach seinem Rhythmus sucht und parallel dazu mit seinem Vertragspoker für Unruhe sorgt.

Alphonso Davies beim FC Bayern ein Unsicherheitsfaktor

Dass Davies mit Problemen kämpft, weiß auch Thomas Tuchel. Die aktuelle Situation hemme den Linksverteidiger eher, als dass sie ihn beflügle, räumte der Bayern-Coach vor dem Nachholspiel in der Fußball-Bundesliga (Mittwoch, 20:30 Uhr) gegen Union Berlin ein.

"Wir sprechen viel mit ihm, wir lassen ihn immer wieder spielen, auch wenn er seiner absoluten Top-Form ein bisschen hinterherhinkt", sagte Tuchel über den 23-Jährigen.

Der im Januar 2019 für rund zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps aus der MLS geholte kanadische Nationalspieler weist nicht mehr die frühere Konstanz auf und leistet sich erschreckend häufig schwere Fehler. Zuletzt ließ er sich vor dem Bremer Siegtreffer bei der peinlichen 0:1-Heimpleite von Mitchell Weiser spielend leicht abkochen.

"Insgesamt fehlt ihm über einen längeren Zeitraum ein bisschen Selbstvertrauen", verriet Tuchel. Davies sei ein "ganz feiner und sensibler Kerl", zudem "feinfühlig und selbstkritisch".

Daher hinterlässt die persönliche Krise auch beim ehemaligen Überflieger, dessen Vertrag in München bis zum Sommer 2025 läuft, deutliche Spuren.

FC Bayern: Wechselgerüchte um Davies reißen nicht ab

Dass immer wieder über seine Zukunft und einen möglichen Wechsel zu Real Madrid spekuliert wird, dürfte Davies' Unbeschwertheit ebenfalls nicht zuträglich sein. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hat wiederholt geäußert, das Arbeitspapier verlängern zu wollen.

Davies müsse zwar "eine Schippe" drauflegen, etwa im Zweikampfverhalten, riet Tuchel. Man werde ihm aber "weiter vertrauen", versicherte der Übungsleiter.

Im Hintergrund wird derweil über die gemeinsame Zukunft gesprochen. Laut "Sport Bild" haben die Klubchefs kürzlich eine weitreichende Entscheidung getroffen: Demnach soll ein Transfer im Sommer 2024 für den FC Bayern absolut in Frage kommen, sollte Davies nicht bald von seinen Gehaltsforderungen abrücken.

Dem Vernehmen nach verlangt der Außenbahnspieler fast eine Verdopplung seines aktuellen Salärs auf rund 14 Millionen Euro. Dieser Forderung wollen die Bayern jedoch keinesfalls nachkommen.

Und: Nach "tz"-Informationen wundern sich die Münchner Entscheidungsträger "seit Monaten" über die Auftritte des Kanadiers, dessen Leistungen intern zunehmend "kritisch" gesehen werden.

Der "kicker" will außerdem vernommen haben, dass Davies "den Anschein macht", in letzter Zeit "die Bodenhaftung etwas verloren zu haben".

Wie lange lässt sich der FC Bayern noch hinhalten?

Nicht ausgeschlossen also, dass sich Davies, der neben Real Madrid auch den FC Chelsea zu seinen Bewunderern zählt, mit seiner Taktiererei ins eigene Fleisch geschnitten hat.

Seine Verhandlungsposition ist trotz der gehandelten Interessenten nicht besser geworden, der FC Bayern wird sich nicht ewig hinhalten lassen und womöglich schon in Kürze neue Konkurrenz für die linke Abwehrseite ranholen.

Noch ist das Kind nicht im Brunnen, Davies muss aber schleunigst raus aus seinem Tief - und Stellung beziehen. Zu lange warten Fans wie Verantwortliche schon auf neue Sternstunden des einstigen Barcelona-Schrecks.

Heiko Lütkehus