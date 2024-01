Wilde Gerüchte um Ousmane Dembélé

IMAGO/Laurent SANSON

Zieht es Ousmane Dembélé von PSG zu Manchester United?

Erst im Sommer war Ousmane Dembélé vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. Nun gibt es bereits neue, wilde Wechsel-Gerüchte um den ehemaligen BVB-Profi.

Laut dem Portal "todofichajes.com" streckt Manchester United die Fühler nach Dembélé aus. Demnach wollen die Red Devils den Franzosen zur kommenden Saison verpflichten.

Um einen Transfer ermöglichen zu können, soll der Brasilianer Antony einen Kader-Platz beim Rekordmeister der Premier League frei machen, heißt es weiter.

Dembélé ist vertraglich noch langfristig bis 2028 an PSG gebunden. Angeblich steht der Flügelstürmer aber auf einer Streichliste von Trainer Luis Enrique.

Im PSG-Dress kommt der 26-Jährige nur auf zwölf Startelfeinsätze in der Ligue 1. In der Champions League durfte er immerhin fünf Mal von Beginn an ran.

Lässt PSG Dembélé für 50 Mio. ziehen?

Dembélé zählt unter Enrique zur Stammkraft. Nach insgesamt 22 Pflichtspielen für den französischen Hauptstadtklub stehen ein Tor und acht Vorlagen zu Buche.

Für Dembélé hat PSG im Sommer 2023 50 Millionen Euro an den FC Barcelona überwiesen. "todofichajes.com" zufolge will Manchester United den Franzosen nun genau die gleiche Summe bieten, um den Weltmeister von 2018 auf die Insel zu locken. Hinzu sollen Bonuszahlungen kommen.

Im vergangenen Herbst wurde Dembélé bereits mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Der "Mirror" schrieb damals, dass der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und West Ham United die Situation des Angreifers genau verfolgen würden.

Dembélé war 2017 für die Rekordablösesumme von 105 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu Barca gewechselt. Vorausgegangen waren wochenlange Streitigkeiten, unter anderem hatte der Spieler versucht, den Transfer durch einen Trainingsboykott zu erzwingen.

In sechs Spielzeiten für Barcelona bestritt er 185 Spiele, erzielte 40 Tore und lieferte 43 Assists.