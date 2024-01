FC Schalke 04 gibt Torwart-Entscheidung bekannt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 trennt sich von einem seiner Torhüter

Der FC Schalke 04 hat wenige Tage vor dem Ende der Transferfrist einen seiner Torhüter abgegeben. Die Trennung ist vorerst aber nur auf Zeit.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verleiht Justin Heekeren an den belgischen Klub Patro Esiden Massmechelen. Das gab der Revierklub am Mittwochmittag offiziell bekannt.

Die Leihe an den Zweitligisten aus dem Nachbarland ist bis zum Ende der laufenden Spielzeit vereinbart worden. Angaben über eine mögliche Kaufoption machte der Revierklub nicht.

Der neue Schalker Sportdirektor Marc Wilmots, selbst Belgier, lieferte Hintergründe zum Deal: "Spielpraxis ist gerade für junge Torhüter sehr wichtig. Mit Blick auf die Leistungsdichte in unserem Torhüter-Team haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, die Justin bis zum Sommer mehr Einsätze ermöglichen soll. Die Erfahrungen der kommenden Monate werden Justin bei seiner Weiterentwicklung sicher helfen."

Vier Torhüter kämpfen um Einsätze beim FC Schalke 04

Justin Heekeren ist einer von gleich vier Torhütern bei den Königsblauen, die in der laufenden Zweitliga-Saison zum Einsatz kamen. Sowohl am 9. Spieltag gegen Hertha BSC (1:2) als auch im Heimspiel gegen Elversberg am 13. Spieltag (1:2) stand er zwischen den Pfosten.

Nummer eins unter Cheftrainer Karel Geraerts ist allerdings Urgestein Ralf Fährmann, der in den letzten Wochen das Tor hüten durfte. Mit Marius Müller (sechs Saison-Einsätze) und Michael Langer (drei Saison-Einsätze) stehen zwei weitere erfahrene Schlussmänner im Kader.

Heekeren, am Niederrhein geboren, wurde in den Jugendabteilungen von Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Im Sommer 2022 wechselte er zum FC Schalke 04, wo er überwiegend in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kam. In 2023/24 stand er für Schalke II insgesamt sieben Mal zwischen den Pfosten. Der Vertrag des 23-Jährige läuft auf Schalke noch bis 2025.