Eberl zum FC Bayern? Noch kein Kontakt zu RB Leipzig

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Max Eberl soll neuer Sportvorstand beim FC Bayern werden

Mit Max Eberl soll sich der FC Bayern bereits einig sein. Perfekt ist der Einstand des neuen Sportvorstands der Münchner aber noch nicht. Verhandlungen mit RB Leipzig hat es wohl noch nicht gegeben.

Bevor Max Eberl beim FC Bayern unterschreiben kann, stehen Verhandlungen mit RB Leipzig an. Der 50-Jährige ist vertraglich schließlich noch bis 2026 an die Sachsen gebunden.

Dem "kicker" zufolge hat es bislang noch keine Kontaktaufnahme der Münchner zu den Leipzigern zwecks der Wechselmodalitäten gegeben.

Berichten zufolge fordert RB etwa fünf Millionen Euro für eine Freigabe Eberls.

Dass der derzeitige Tabellenvierte der Fußball-Bundesliga Eberl nicht einfach so ziehen lassen will, machte Leipzig-Vorstand Johann Plenge zuletzt klar. Im Wintertrainingslager hatte er betont, dass der Vertrag des ehemaligen Geschäftsführers noch nicht aufgelöst ist.

"In dem Moment, in dem die Bayern den Telefonhörer in die Hand nehmen, werden wir darüber sprechen, wie sich das ändert", sagte Plenge.

Aufsichtsrat des FC Bayern muss Eberl durchwinken

Die Personalie Eberl muss außerdem noch bei der nächsten Aufsichtsratssitzung des FC Bayern Ende Februar durchgewunken werden. Die Zustimmung des Gremiums, dem auch Eberl-Befürworter Uli Hoeneß angehört, gilt aber als reine Formsache.

Die durch die Entlassung von Sportvorstand Hasan Salihamidzic entstandene Lücke hat der FC Bayern bereits teilweise durch Sportdirektor Christoph Freund geschlossen. Mit dem langjährigen Bundesliga-Funktionär Eberl soll jedoch ein weiterer Manager kommen.

Noch haben die Münchner die Verpflichtung nicht offiziell gemacht, wenngleich nach Informationen von "Sky" alle Details bereits geklärt sein sollen.

Beim deutschen Rekordmeister könnte Eberl unter anderem als neues Sprachrohr des Klubs fungieren. Auch in der Kaderplanung dürfte er involviert werden. Die wird bislang von Christoph Freund und Cheftrainer Thomas Tuchel betrieben - zur allgemeinen Zufriedenheit der Bayern-Bosse, heißt es.