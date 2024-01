Goretzka verkündet Zukunftsentscheidung

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Leon Goretzka denkt nicht über einen Abschied vom FC Bayern nach

Am Mittwoch berichtete die "Sport Bild", Leon Goretzka denke über einen Abschied vom FC Bayern nach und beschäftige sich mit einem Wechsel in die Premier League. Problem: Der Mittelfeldspieler selbst weiß davon nichts.

"Ich weiß nicht, wo das herkommt", dementierte Goretzka die Gerüchte nach dem Bundesliga-Nachholspiel des FC Bayern gegen Union Berlin am "Sky"-Mikrofon. Gleichzeitig wollte er über die Berichterstattung nicht zu viele Gedanken verschwenden, denn, so erklärte er: "Gerüchte gehören zum Fußball dazu."

Mit einem Abschied vom FC Bayern beschäftige er sich selbst ausdrücklich nicht, betonte der Nationalspieler: "Das kommt für mich nicht infrage."

Goretzka will Weg beim FC Bayern weiter fortsetzen

Weil sein Status beim deutschen Rekordmeister in den letzten Wochen bröckelte, wurde Goretzka ein kleines Zerwürfnis mit Trainer Thomas Tuchel nachgesagt. Hier vermied der 28-Jährige eine klare Aussage. Allerdings erklärte er, kein Gespräch mit seinem Coach über seine eigene Zukunft geführt zu haben.

"Ich weiß, was ich zu tun habe und gehe weiter meinen Weg weiter, den ich im Sommer eingeschlagen habe", sagte Goretzka, der sich im Sommer 2023 bewusst für einen Verbleib in München entschied, obwohl er seinen Stammplatz im Mittelfeld während der Vorbereitung verlor. Um seinen Platz im Zentrum will er auch künftig weiter kämpfen.

Keine Goretzka-Beschwerde bei den Bayern-Bossen

Die "Sport Bild" hatte am Mittwoch zunächst berichtet, Goretzka beschäftige sich mit einem Wechsel in die Premier League. "Sky" vermeldete wiederum nur wenige Stunden später, dass dies nicht den Tatsachen entspreche und ein Abschied aus München für den Nationalspieler in diesem Winter oder auch im kommenden im Sommer kein Thema sei.

Auch die Beschwerde, die Goretzka angeblich bei den Verantwortlichen vorgetragen haben soll, hat es laut "Sky" so nicht gegeben.