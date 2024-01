Verletzungsschock beim FC Bayern: "Das ist extrem bitter"

IMAGO/Ulmer

Dayot Upamecano musste verletzt vom Feld

Dayot Upamecano war in den letzten Wochen einer der formstärksten Spieler beim FC Bayern. Seine Verletzung beim Nachholspiel gegen den 1. FC Union Berlin (1:0) am Mittwochabend ist daher ein derber Schlag ins Kontor für die Münchner.

Bereits zur zweiten Halbzeit musste der Innenverteidiger des Tabellenzweiten vorzeitig ausgewechselt werden, nachdem er sich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Er wurde durch Winter-Neuzugang Eric Dier ersetzt, nachdem er schon auf dem Platz behandelt worden war.

"Es ist eine Faserverletzung der Oberschenkel-Rückseite", meinte ein geschockter Bayern-Cheftrainer Thomas Tuchel nach dem Arbeitssieg gegen die Eisernen. "Es ist eine Sache von Wochen, nicht von Tagen. Das ist extrem bitter für Upa und für uns. Er ist seit vielen Wochen in absoluter Topform", so der FCB-Coach weiter.

Upamecano war in den vergangenen Monaten unumstrittener Stammspieler in der Hintermannschaft des FC Bayern, hat in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend bereits 22 Pflichtspiele bestritten.

Gnabry fehlt dem FC Bayern wohl noch bis März

Sein Ausfall bedeutet nun eine weitere Herausforderung für den FC Bayern, der aktuell bereits auf die Defensivspieler Noussair Mazraoui (Afrika Cup) Min-jae Kim (Asien Cup), Tarek Buchmann und Bouna Sarr (beide verletzt) verzichten muss. Für das kommende Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC Augsburg dürfte nun Eric Dier zum ersten Mal ein Startelf-Kandidat beim deutschen Rekordmeister sein.

Neben dem französischen Innenverteidiger Upamecano gingen auch noch Joshua Kimmich und Konrad Laimer angeschlagen aus der Partie gegen Union Berlin hervor. Ob auch ihnen eine Zwangspause drohe, vermochte Thomas Tuchel nach Spielende am späten Mittwochabend noch nicht zu sagen.

In der Bayern-Offensive muss sich derweil auch Serge Gnabry weiterhin gedulden. Nach "kicker"-Informationen könnte es noch bis März andauern, ehe der 28-Jährige wieder vollends wettkampffähig sein wird.

Der deutsche Nationalspieler hatte sich ebenfalls eine muskuläre Verletzung zugezogen und seit Mitte Dezember kein Pflichtspiel mehr bestritten. Ins Lauftraining war er zuletzt immerhin schon wieder zurückgekehrt.