Mega-Ablöse möglich: Nächster Topklub will Davies

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Verlässt Alphonso Davies (l.) den FC Bayern?

In der Saison 2023/24 ist Alphonso Davies vom FC Bayern bislang auf der Suche nach der Form, die ihn zu einem der begehrtesten Linksverteidiger des Fußballs hat werden lassen. Dieser Umstand, garniert mit stockenden Vertragsgesprächen und einer angeblich astronomischen Gehaltsforderung des Kanadiers, lässt immer mehr erahnen, dass ein Wechsel im Sommer 2024 kein Tabuthema in München mehr ist. Zumal es an Abnehmern offenbar nicht mangelt.

Seit Monaten wird Real Madrid ein heißer Flirt mit Alphonso Davies vom FC Bayern nachgesagt. Präsident Florentino Pérez persönlich, so heißt es in spanischen Medien immer wieder, soll sich für eine Verpflichtung des 23-Jährigen stark machen. Allerdings soll man sich bei den Königlichen auch eine klare Schmerzgrenze gesetzt haben und unter keinen Umständen bereit sein, mehr als 50 Millionen Euro für den Flügelflitzer auf den Tisch zu legen.

Gut für den FC Bayern: Bei einem anderen Klub, der nun ebenfalls ein Auge auf Davies geworfen haben soll, sitzt das Geld erheblich lockerer.

Manchester City soll die Entwicklungen um Davies genau im Blick haben und mit dem Gedanken spielen, dem FC Bayern bis zu 70 Millionen Euro für den Abwehr-Star zu bieten. Das berichtet "El Nacional". Eine Summe, bei der man an der Säbener Straße durchaus ins Grübeln kommen dürfte.

FC Bayern nicht zufrieden mit Davies

Zumal Davies für eine Verlängerung seines Arbeitspapieres über den Sommer 2025 hinaus satte 13 Millionen Euro pro Jahr fordern soll. Ein Betrag, bei dem man in München offensichtlich zögert, den Manchester dem Bericht zufolge allerdings zu zahlen bereit sein soll.

Dass ein Abschied aus München ein durchaus realistisches Szenario ist, mutmaßen Medien seit Wochen. Der "kicker" berichtete zuletzt, dass der FC Bayern dem Management des Nationalspielers schon vor Weihnachten mitgeteilt habe, dass man mit der stagnierenden Entwicklung nicht zufrieden sei.

Den nächsten Denkzettel gab es am Mittwochabend, als Coach Thomas Tuchel seinen Schützling gegen Union Berlin 90 Minuten auf der Bank schmoren ließ.