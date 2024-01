Trainer-Beben? Xavi deutet mögliches Barca-Aus an

IMAGO/Jose Breton

Xavi und dem FC Barcelona droht eine titellose Saison

Nach dem vorzeitigen Aus im Pokal spricht immer mehr für eine titellose Saison des FC Barcelona. Sollten die Katalanen im Sommer tatsächlich ohne Pokal dastehen, wird es auf der Bank wohl zum großen Knall kommen. Davon geht zumindest Trainer Xavi aus.

Der Pokal? Futsch. Die Meisterschaft? Theoretisch noch möglich, bei acht Punkten Rückstand aber höchst unwahrscheinlich - ebenso wie der Gewinn der Champions League, in der der FC Barcelona in diesem Jahr nur zu den Außenseitern zählt. Die Chance auf eine titellose Saison Barcas ist seit Mittwochabend deutlich gestiegen - und damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass Trainer Xavi im Sommer 2024 seinen Job verliert.

"Wenn wir am Ende der Saison nicht auf einem wettbewerbsfähigen Level sind, werde ich gehen müssen", erklärte kein Geringerer als Xavi selbst, dass sein Stuhl wackelt, wenn sein Team in diesem Jahr keinen Titel holt. "Ich weiß, wo ich bin. Das ist ein Topklub. Hier bei Barca musst du Titel gewinnen oder dein Job ist in Gefahr", ergänzte der Ex-Profi.

Xavi beklagt sich über Lospech

Barca verabschiedete sich am Mittwoch im Viertelfinale gegen Athletic Bilbao aus dem Pokal. Mit 2:4 nach Verlängerung mussten sich die auf dem Papier als Favoriten angetretenen Katalanen geschlagen geben. Nach dem Spiel haderte Xavi jedoch nicht mit der Leistung seiner Mannschaft, sondern mit dem Schicksal.

"Wir haben es versucht. Wir haben uns gegen ein großartiges Team, das Zuhause sehr stark ist, sehr gut geschlagen. Ich habe vorher schon gesagt, dass wir bei der Auslosung Pech hatten", vermied der Trainer direkte Kritik an seiner Mannschaft. Er sei "stolz" darauf, dass sein Team alles bis zum Schlusspfiff versucht habe, meinte Xavi, der lediglich beklagte, dass seine Elf ihre Fehler in den entscheidenden Momenten "nicht minimiert hat".