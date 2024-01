Kane-Nachfolger gefunden? FC Bayern winkt Millionen-Regen

IMAGO/Maurizio Borsari

Joshua Zirkzee wechselte 2022 vom FC Bayern nach Italien

Joshua Zirkzee blüht nach seinem Abschied vom FC Bayern in der Serie A auf. Der Angreifer weckt nun offenbar großes Interesse in der Premier League. Der deutsche Rekordmeister könnte von einem Transfer profitieren.

Laut "Bild" ist Zirkzee ein Transfer-Kandidat bei Tottenham Hotspur. Der 22-Jährige könnte somit verspäteter Nachfolger von Harry Kane werden. Der Superstar hatte die Nordlondoner im vergangenen Sommer in Richtung München verlassen.

Manchester United und der FC Arsenal sollen Zirkzee ebenfalls im Blick haben. Der Boulevardzeitung zufolge hat es bereits Gespräche mit den Red Devils gegeben. Zwischen dem Niederländer und Manchester United soll es "konkreter" werden, heißt es.

FC Bayern winkt warmer Millionen-Regen

Der FC Bayern würde wohl von einem Wechsel profitieren. Zirkzee besitzt beim FC Bologna noch ein Arbeitspapier bis 2026. Die Münchner haben mit dem italienischen Erstligisten angeblich eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart. Diese soll laut "Bild" bei 50 Prozent liegen. Dem FC Bayern winkt somit ein warmer Millionen-Regen.

Zirkzee hatte sich während seiner Zeit an der Säbener Straße nicht durchgesetzt. Der Mittelstürmer zog über zwischenzeitliche Leihen zu Parma Calcio sowie zum RSC Anderlecht im Sommer 2022 schließlich fest nach Bologna weiter.

FC Bayern besitzt offenbar Rückkaufklausel

Die Ablösesumme soll sich damals auf rund 8,5 Millionen Euro belaufen haben. Dabei haben sich die Münchner angeblich eine Rückkaufklausel gesichert. "Die Ausstiegsklausel gilt nur für die Bayern. Für die anderen Vereine ist der Preis offen", sagte Bolognas Technischer Direktor Marco Di Vaio im vergangenen Dezember zur "Gazzetta dello Sport".

Zirkzee ist beim Klub aus der Emilia-Romagna gesetzt. Der ehemalige Bayern-Youngster steuerte in der laufenden Saison in 22 Pflichtspieleinsätzen bislang acht Tore bei. In der Premier League winkt der nächste Karriereschritt.