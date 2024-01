Millionen-Deal des VfB Stuttgart endlich vor Vollzug

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Frische Millionen für den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart darf sich nach monatelangem Tauziehen nun bald offenbar endlich über die Millionen-Zuwendungen von Investor Porsche freuen.

Wie der "kicker" in seiner Donnerstagsausgabe unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstag grünes Licht für den Deal gegeben. Eine offizielle Meldung dazu steht allerdings noch aus.

Umstritten war Porsches Einstieg beim VfB Stuttgart, weil der Autobauer zum VW-Konzern gehört, der sich nicht nur beim VfL Wolfsburg, sondern über seine Tochter Audi auch beim FC Bayern sowie beim FC Ingolstadt engagiert. Diese Hürde wurde im DFL-Präsidium nun offenbar aus dem Weg geräumt.

Der "kicker" schreibt aber von kontroversen Diskussion innerhalb des Gremiums, dem unter anderem BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sowie CEO Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern angehören.

Auch bei Porsche soll man nicht gerade erfreut sein, dass der VfB Stuttgart zur Klärung des Sachverhalts so lange brauchte. Nichtsdestotrotz geht der Einstieg nun wohl endlich über die Bühne.

VfB Stuttgart kassiert mehr als 40 Millionen Euro

Der VfB Stuttgart kann sich in diesem Zusammenhang über Zuwendungen in Höhe von 41,5 Millionen Euro, aufgeteilt in zwei Tranchen, freuen. Bereits im Juni hatte der Klub mitgeteilt, es seien nur noch Formalitäten zu klären.

Einen Großangriff auf dem Transfermarkt planen die Schwaben mit dem frischen Geld aber nicht. Stattdessen sollen die Porsche-Millionen vor allem in die Infrastruktur des Vereins fließen. Auch Nachwirkungen der Corona-Krise sollen damit weiter abgemindert werden.

"Wir können und werden dieses Geld nicht auf den Transfermarkt werfen und Spieler für 20 Millionen kaufen", hatte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle bereits im letzten Sommer klargestellt.

Sportlich läuft es beim VfB Stuttgart derzeit überraschend gut. Nach 18 Spieltagen in der Bundesliga belegt das Team von Trainer Sebastian Hoeneß den dritten Tabellenplatz.