Bericht: FC Bayern trifft Tuchel-Entscheidung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel arbeitet seit März 2023 für den FC Bayern

Thomas Tuchel steht mit dem FC Bayern unter Zugzwang. Die Münchner suchen in diesem Jahr noch nach ihrer Topform. Derweil eilt Tabellenführer Bayer Leverkusen in der Fußball-Bundesliga von Sieg zu Sieg. Für die Verantwortlichen an der Säbener Straße soll aber feststehen, mindestens bis zum Sommer mit dem Coach weiterarbeiten zu wollen.

Laut "Sky" ist eine Entlassung von Tuchel beim FC Bayern "aktuell kein Thema". Ziel sei es, die Saison mit dem 50-Jährigen zu beenden, so der TV-Sender weiter.

Tuchel besitzt in München noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Nach der überraschenden Niederlage gegen Werder Bremen (0:1) kamen Meldungen auf, wonach der Übungsleiter um seinen Job beim FC Bayern kämpfen müsse.

Durch den knappen 1:0-Erfolg im Nachholspiel am Mittwochabend gegen Union Berlin ist rund um die Säbener Straße aber zumindest wieder etwas mehr Ruhe eingekehrt. Die Bayern rangieren in der Fußball-Bundesliga aktuell vier Zähler hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

"Eine enge Liebesbeziehung" soll zwischen den Vereinsbossen und Tuchel nicht bestehen, schreibt "Sky". Die Verantwortlichen sind aber wohl weiterhin von ihrem Trainer, dem ein gutes Verhältnis zu Sportdirektor Christoph Freund nachgesagt wird, überzeugt.

FC Bayern verfolgt wohl die Entwicklung von Xabi Alonso

Der FC Bayern will den Weg mit Tuchel weiter gehen. "Sky" zufolge wird in der Münchner Führungsetage aber auch die Entwicklung von Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen "aufmerksam" verfolgt. Der Spanier sei aufgrund der Treue zu Tuchel allerdings noch kein heißes Thema. Sollte es beim FC Bayern im Sommer zu einem Trainerwechsel kommen, wäre Alonso nach Angaben des TV-Senders jedoch "ein interessanter Kandidat".

Das beste Rezept gegen die anhaltenden Spekulationen sind für Tuchel und den FC Bayern Siege. Für die Münchner geht es in der Bundesliga am Samstagnachmittag gegen den FC Augsburg (15:30 Uhr) weiter. Drei Punkte sind gegen den Lokalrivalen Pflicht, soll der Rückstand auf die Tabellenspitze nicht anwachsen.