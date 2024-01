BVB-Pechvogel feiert lang ersehntes Startelf-Comeback

IMAGO/Christopher Neundorf

Mateu Morey (l.) spielte am Mittwoch für den BVB II

Die ellenlange Leidensgeschichte von Mateu Morey bei Borussia Dortmund scheint sich endlich ihrem Ende zuzuneigen. Nachdem der Außenverteidiger seit über vier Jahren immer wieder mit zum Teil schwerwiegenden Verletzungen ausgefallen war, feierte er nun sein Startelf-Comeback in einem Pflichtspiel.

Morey stand nämlich am Mittwochabend in der Anfangsformation der zweiten Mannschaft des BVB, die bekanntermaßen in der 3. Liga an den Start geht. Borussia Dortmund II hatte dabei den Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg zu Gast, setzte sich gegen die Bayern mit 1:0 durch. Das Tor des Abends erzielte Ole Pohlmann in der 67. Minute per Foulelfmeter.

Für Mateu Morey endete an diesem Abend eine extrem lange Zeit ohne Startelf-Einsatz im deutschen Profi-Fußball. Zwar hatte er im Dezember 2023 schon einmal für die U23 der Schwarz-Gelben auf dem Feld gestanden, wurde dabei allerdings nur für einen Kurzeinsatz im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Nun also durfte er an der Seite von Lion Semic und Samuel Bamba, die ebenfalls schon auf Profi-Einsätze für den BVB kommen, auf seiner Rechtsverteidiger-Position starten und 45 Minuten lang unter Wettkampfbedingungen austesten, wie weit ihn sein leiderprobtes rechtes Knie trägt. Nach einer ordentlichen ersten Halbzeit wurde der 23-Jährige dann im zweiten Durchgang von Patrick Göbel ersetzt.

Letztes Bundesliga-Spiel von Morey bald drei Jahre her

Morey hofft darauf, mittelfristig wieder im Bundesliga-Aufgebot des BVB Fuß fassen zu können. In der Hinrunde hatte er es bereits zeitweise wieder in den Spieltagskader der Westfalen geschafft, blieb aber ohne Einsatzzeiten. Im September 2023 setzte es dann mit einer erneuten Knieverletzung den wiederholten Rückschlag für den Spanier, sodass er erneut eine monatelange Zwangspause einlegen musste.

Das letzte von Morey insgesamt 18 Bundesliga-Spielen liegt nunmehr über zweieinhalb Jahre zurück und datiert vom 18. April 2021 gegen Werder Bremen.